Не платишь алименты - дети могут взять квартирой: тагильчанка хочет отсудить двушку у своего горе-папаши

На долги по алиментам тоже капают проценты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Тагильчанка может выиграть суд по делу о компенсации за неполученные алименты от своего отца. Девушка претендует на двухкомнатную квартиру своего родителя, сообщает АН «Между строк» сегодня, 6 марта.

Квартира может пойти в счет оплаты

Отец ушел из семьи, в которой росла Марина, когда той было два года. Периодически мужчина платил алименты, но выплаты шли нерегулярные. Сейчас Марине 19 лет и она намерена отсудить у отца квартиру. Девушка подала в суд на взыскание алиментов.

Долг достиг почти 3 миллионов

Долг отца перед ребенком составил 450 000 рублей. С учетом неустойки, согласно Семейному кодексу РФ, задолженность в настоящее время возросла до 2,7 миллионов рублей. НТак как мужчина не может выплатить такую сумму, на его квартиру пока наложен арест.

Издание подчеркивает, что у девушки есть шансы выиграть дело, так как у ее отца это не единственная квартира.

Жить в ней девушке не обязательно: приставы оценят недвижимость, а Росимущество сможет ее продать.

Полученные от продажи средства будут направлены на счет взыскателя.

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