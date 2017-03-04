Недостроенный небоскреб Opera Tower рядом с «Антеем» на Малышева пустят с молотка

Его застройщика признали банкротом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Накануне, 5 марта, Арбитражный суд Свердловской области объявил банкротом компанию «АСК-Отель».

Скопился огромный долг

Напомним, Opera Tower – это небоскреб и многофункциональный комплекс (гостиница, торговый центр, апартаменты), строительство которого было запланировано начать в Екатеринбурге в конце 2011 года, а завершить в конце 2013 года. Однако из-за медленного согласования проекта оно было начато только в 2013 году, но так и не закончено.

Википедия приводила рисунок, как будет выглядеть очередной небоскреб в центре города.

Небоскреб стал долгостроем

Вырученные от продажи долгостроя средства пойдут на выплату долга кредиторам. Opera Tower – 42-этажный центр с апартаментами и деловой частью, он находится рядом с «Антеем» на перекрестке улиц Малышева –Красноармейской.

Планировалось, что в здании высотой 155 метров разместятся не только жилые апартаменты премиум-класса, но и офисные площади. А также хотели сделать подземную улицу под зданием.

Как отмечают эксперты, основными претендентами на самый ценный актив компании является холдинг УГМК и «Атомстройкомплекс».

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