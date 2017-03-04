Новый главный архитектор Екатеринбурга приступил к работе

Андрей Молоков начал принимать дела Тимура Абдуллаева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Приступил к работе новый начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков сегодня, 6 марта.

Андрей Молоков стал Главным архитектором города

Ранее НАША писала, что 20 февраля 2017 года свой пост покинул главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев. В этой должности он проработал два года. Имя Тимура Абдуллаева в первую очередь связывают с новой концепцией фасадов. Сейчас экс-главархитектор вернулся к работе в рамках архитектурного бюро In.Form.

Андрей Молоков разрабатывал концепцию «Высоцкого»

Андрей Молоков, основатель «Архитектурной мастерской Молокова», занимался проектами: небоскреб «Высоцкий», благоустройство улицы Вайнера, административный центр по ул. Розы Люксембург- Куйбышева в Екатеринбурге и другими.

Официальная информация о начале работы на новом посту в администрации города пока отсутствует.

Фото: amolokov.ru

Фото: amolokov.ru

Фото: amolokov.ru

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