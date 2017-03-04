Место изменилось: первые теплые остановки хотят установить не в Екатеринбурге, а в Березовском

В городе-спутнике можно быстрее добиться согласования проекта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
Первые теплые остановки могут появиться не в Екатеринбурге, а городе-спутнике Березовском. Об этом автор проекта Лени Сморагдова рассказала журналисту НАШЕЙ сегодня, 6 марта.
– Мы рассматриваем Березовский как вариант, потому что в маленьком городке элементы согласования быстрее, – отметила Лени.
Между тем, по словам художницы, пока невозможно называть даже примерные сроки, когда теплые остановки могут появиться на улицах города.
- Первая теплая остановка «Каменный ручей» появилась в Екатеринбурге в феврале 2016 года. Она была оснащена ветрозащитными стенками и инфракрасным обогревателем. В январе 2017 года теплую остановку снесли.
- В конце января этого года художница Лени Сморагдова рассказывала, что ей удалось добиться того, чтобы теплые остановки включили в план развития Екатеринбурга.
- В ноябре 2016 года теплая остановка появилась в Чкаловском районе. Ее установили на территории УК «Солнечный» на конечной 077-й маршрутки.