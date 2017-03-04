Место изменилось: первые теплые остановки хотят установить не в Екатеринбурге, а в Березовском

В городе-спутнике можно быстрее добиться согласования проекта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Первые теплые остановки могут появиться не в Екатеринбурге, а городе-спутнике Березовском. Об этом автор проекта Лени Сморагдова рассказала журналисту НАШЕЙ сегодня, 6 марта.

– Мы рассматриваем Березовский как вариант, потому что в маленьком городке элементы согласования быстрее, – отметила Лени.

Между тем, по словам художницы, пока невозможно называть даже примерные сроки, когда теплые остановки могут появиться на улицах города.