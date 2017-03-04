Екатеринбург ждет похолодание: неделя будет солнечной и слегка морозной

Утром в среду температура воздуха опустится до минус 8 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Понедельник, 6 марта. Утром небольшая минусовая температура - минус 1-3 градуса, днем потеплеет до плюс пяти. Осадков не ожидается, погода будет малооблачной. Ветер юго-западный и сильный - пять метров в секунду.

Вторник, 7 марта. Утром синоптики обещают небольшой дождь и плюсовую температуру. Днем станет еще теплее - плюс 4 градуса, но осадков уже не ожидается. Вечером станет ясно, температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Ветер сменится на юго-западный и ослабнет до 2 метров в секунду.

Среда, 8 марта. В выходной день екатеринбуржцев ждет утренний мороз - температура воздуха опустится до минус 8 градусов, но днем снова потеплеет до плюс 1. Погода будет ясной и солнечной, без осадков. Ветер северный, 3 метра в секунду.

Четверг, 9 марта. Еще один солнечный день, но более холодный, чем предыдущие: утром похолодает до минус 11 градусов, в течение дня температура воздуха будет повышаться, но выше минус 1 градуса не поднимется. Дождей и снега не ожидается, ветра практически не будет.

Утром в пятницу, 10 марта, снова будет морозно - минус 9 градусов. Днем плюсовых температур не будет - потеплеет до нуля градусов, вечером температура воздуха снова опустится ниже нуля. Ветер юго-западный, три метра в секунду.

Суббота, 11 марта. Март родолжит радовать екатеринбуржцев солнечной и ясной погодой без осадков. Не обойдется без легкого мороза - утром температура воздуха опустится до минус 7 градусов, но днем потеплеет до плюс 1. Ветер юго-западный, усилится до 4 метров в секунду.

Воскресенье, 12 марта. Утром минус 2 градуса, днем - плюс 1, вечером - не ниже нуля. Осадков не ожидается, но и солнечной погода не будет - синоптики обещают облачность. Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду.