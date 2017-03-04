«Здесь пахнет свободой»: тележурналист Михаил Кожухов не согласился с критикой Никиты Михалкова в адрес Ельцин Центра

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
– Здесь очень много точных, узнаваемых и милых сердцу примет времени. Много видео, звуков, снимков, документов и главное – лиц, заслуживающих уважения и памяти и таких, что лучше бы не вспоминать. Много Ельцина, но было бы странно, если бы это было не так.
– Да, здесь пахнет свободой, а не ладаном, и не отражена роль известного режиссера в борьбе с бесами, что, видно, и вызвало его гнев. Все остальное – почти безупречно. Начиная с мультяшной экскурсии в далекую историю страны: это очень талантливо!
– Может, стоило построить вместо всего этого пару больниц или детских садов, спросите вы? Может, и стоило. А я бы, к примеру, построил их на деньги, ежегодно выделяемые на военные парады на Красной площади: это что кому ближе...
- Михаил Кожухов – советский и российский журналист, ведущий программ о путешествиях на радио и телевидении. Приобрел популярность после выхода программ «В поисках приключений» и «Вокруг света».