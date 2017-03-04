«Здесь пахнет свободой»: тележурналист Михаил Кожухов не согласился с критикой Никиты Михалкова в адрес Ельцин Центра

Тележурналист побывал в музее инкогнито.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Путешественник Михаил Кожухов перед поездкой в Гондурас посетил Ельцин Центр . О своих впечатлениях известный ведущий рассказал на странице в Фейсбуке 3 марта.

Екатеринбург тележурналист посетил инкогнито, о чем сам сообщил в соцсети. Ельцин Центр поразил Кожухова своими масштабами – Михаил назвал его «одним из крутейших музеев России»:

– Здесь очень много точных, узнаваемых и милых сердцу примет времени. Много видео, звуков, снимков, документов и главное – лиц, заслуживающих уважения и памяти и таких, что лучше бы не вспоминать. Много Ельцина, но было бы странно, если бы это было не так.

Путешественник упомянул и о скандале с режиссером Никитой Михалковым , который критиковал Ельцин Центр за однобокость и назвал его «местом, разрушающим национальное самосознание людей»:

– Да, здесь пахнет свободой, а не ладаном, и не отражена роль известного режиссера в борьбе с бесами, что, видно, и вызвало его гнев. Все остальное – почти безупречно. Начиная с мультяшной экскурсии в далекую историю страны: это очень талантливо!

Кожухов коснулся также темы средств, потраченных на строительство Ельцин Центра:

– Может, стоило построить вместо всего этого пару больниц или детских садов, спросите вы? Может, и стоило. А я бы, к примеру, построил их на деньги, ежегодно выделяемые на военные парады на Красной площади: это что кому ближе...