«Мы вам ничего не должны»: рабочие Минобороны России в Екатеринбурге пожаловались не невыплату зарплаты

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
Рабочим подведомственной Минобороны России котельной в поселке Горный щит перестали выплачивать заработную плату. Об этом 6 марта 2017 года «Нашей Газете» рассказал один из сотрудников теплопункта Олег (имя изменено — прим. ред.).
Нам говорят: «Терпите»
По его словам, последний раз рабочие видели деньги в феврале в виде аванса за предыдущий месяц.
— Нам отдали расчетный лист за январь и там написано, что и аванс, и зарплата перечислены. Но всех денег мы не получили. За февраль до настоящего времени тоже ни копейки не заплатили. Наш начальник обращался к вышестоящему руководству, но там сказали: «Терпите». Задержку зарплаты нам никак не объясняют, — сказал Олег.
Сотрудники котельной сами попытались пообщаться с вышестоящим руководством.
— Мне ответили из числа руководство: «Мы вам ничего не должны» и пригрозили, что, если мы остановим котельные, нас сразу уволят. С апреля у нас уже договор с ними заканчивается, — отметил рабочий.
Тяжелое наследие «Славянки»
Котельная, рабочие которой жалуются на невыплаты, находится под контролем АО «ГУ ЖКХ» (под контролем Минобороны России). К этой структуре ранее уже предъявляли претензии по задолженности ресурсоснабжающие организации.
1 ноября 2016 года Арбитражный суд Свердловской области обязал АО «ГУ ЖКХ» выплатить АО «Екатеринбургэнергосбыт» задолженность в размере более 2 млн рублей.
На запрос НАШЕЙ о задолженности перед рабочими котельной АО «ГУ ЖКХ» не ответило.
- Само АО «ГУ ЖКХ» было создано в 2015 года для замены других структур Минобороны России в сфере ЖКХ — «Славянки», «Оборонэнерго» и РЭУ.
- Рабочие «Славянки» в Екатеринбурге также сталкивались с невыплатой зарплаты. В апреле 2015 года суд обязал филиал компании в уральской столице выплатить 169 бывшим работникам долг в размере более 3 млн рублей.