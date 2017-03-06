«Мы вам ничего не должны»: рабочие Минобороны России в Екатеринбурге пожаловались не невыплату зарплаты

Рабочим раздали аванс за январь и пригрозили увольнением.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Рабочим подведомственной Минобороны России котельной в поселке Горный щит перестали выплачивать заработную плату. Об этом 6 марта 2017 года «Нашей Газете» рассказал один из сотрудников теплопункта Олег (имя изменено — прим. ред.).

Нам говорят: «Терпите»

По его словам, последний раз рабочие видели деньги в феврале в виде аванса за предыдущий месяц.

— Нам отдали расчетный лист за январь и там написано, что и аванс, и зарплата перечислены. Но всех денег мы не получили. За февраль до настоящего времени тоже ни копейки не заплатили. Наш начальник обращался к вышестоящему руководству, но там сказали: «Терпите». Задержку зарплаты нам никак не объясняют, — сказал Олег.

Сотрудники котельной сами попытались пообщаться с вышестоящим руководством.

— Мне ответили из числа руководство: «Мы вам ничего не должны» и пригрозили, что, если мы остановим котельные, нас сразу уволят. С апреля у нас уже договор с ними заканчивается, — отметил рабочий.

Тяжелое наследие «Славянки»

Котельная, рабочие которой жалуются на невыплаты, находится под контролем АО «ГУ ЖКХ» (под контролем Минобороны России). К этой структуре ранее уже предъявляли претензии по задолженности ресурсоснабжающие организации.

1 ноября 2016 года Арбитражный суд Свердловской области обязал АО «ГУ ЖКХ» выплатить АО «Екатеринбургэнергосбыт» задолженность в размере более 2 млн рублей.

На запрос НАШЕЙ о задолженности перед рабочими котельной АО «ГУ ЖКХ» не ответило.