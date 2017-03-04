Разрекламированная Администрацией города «Онлайн-карта уборочной техники в Екатеринбурге» сломалась и не работает

А коммунальщики отчитываются о круглосуточной уборке улиц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Александр Якоб, глава Администрации, провел совещания с коммунальщиками города, подвел промежуточные итоги уборки улиц и наметил приоритетные точки приложения сил. Об этом сообщает официальный портал Администрации сегодня, 6 марта.

Акцент – на уборку тротуаров

Дорожники должны будут сделать акцент на уборке тротуаров. Там, где уборка пока стоит в планах, коммунальщики обязаны посыпать дорожки мелкофракционным щебнем, что выполняется не всегда.

– Наблюдать за работой коммунальных машин все желающие могут в режиме онлайн в разделе «Карта уборочной техники» на официальном портале Екатеринбурга. На карте обозначено местоположение рабочей единицы, ее марка, номер и скорость передвижения, – сообщается на официальном портале.

Однако интерактивная карта сегодня не работала.



Особое внимание обратить на чистку крыш

Квартальным поручено обратить внимание на состояние крыш. Если же на объектах еще есть снег и сосульки, инспектор должен выдать обслуживающей организации соответствующее предписание на устранение недоработок.

В ночь на понедельник 6 марта очисткой улиц занималось 163 единицы техники и 124 дорожных рабочих. За ночь на специальные снежные полигоны службы вывезли почти 3,5 тысячи тонн снега.



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