Разыскивается мужчина, подозреваемый в одном из самых громких преступлений в Екатеринбурге

Возможно, это он убил 28 февраля 39-летнюю Ларису Даскал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции установлено, что к громкому убийству Ларисы Даскал может быть причастен уроженец одной из закавказских республик, сейчас его разыскивают, сообщается на официальном сайте ведомства сегодня, 6 марта.

Может быть причастен еще к одному преступлению

Напомним, тело Ларисы Даскал было обнаружено с признаками насильственной смерти 28 февраля. По словам знакомых, Даскал в последнее время постоянно пыталась выбить долги из бизнесменов. В день пропажи она поехала на встречу к знакомому. Женщина воспитывала маленькую дочку, была в разводе. Тело с ножевыми ранениями нашли в Железнодорожном районе Екатеринбурга прохожие. Раны были на руках, шее и лице, будто женщину пытали. Ее автомобиль пропал.

Проверяется информация о возможной причастности данного подозреваемого также к эпизоду мошенничества с «Мерседесом», совершенного на территории Екатеринбурга.

Приметы преступника

В настоящее время его местонахождение не установлено. Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 170-180 см, представлялся пострадавшим как «Адав» или «Намиг».

Кроме того, в ходе расследования следствием не исключаются и иные возможные эпизоды преступлений в действиях разыскиваемого лица.