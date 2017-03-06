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18:21, 05.03.20175

Разыскивается мужчина, подозреваемый в одном из самых громких преступлений в Екатеринбурге

Разыскивается мужчина, подозреваемый в одном из самых громких преступлений в Екатеринбурге
16+
Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Возможно, это он убил 28 февраля 39-летнюю Ларису Даскал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции установлено, что к громкому убийству Ларисы Даскал может быть причастен уроженец одной из закавказских республик, сейчас его разыскивают, сообщается на официальном сайте ведомства сегодня, 6 марта.

Может быть причастен еще к одному преступлению

Напомним, тело Ларисы Даскал было обнаружено с признаками насильственной смерти 28 февраля. По словам знакомых, Даскал в последнее время постоянно пыталась выбить долги из бизнесменов. В день пропажи она поехала на встречу к знакомому. Женщина воспитывала маленькую дочку, была в разводе. Тело с ножевыми ранениями нашли в Железнодорожном районе Екатеринбурга прохожие. Раны были на руках, шее и лице, будто женщину пытали. Ее автомобиль пропал.

Проверяется информация о возможной причастности данного подозреваемого также к эпизоду мошенничества с «Мерседесом», совершенного на территории Екатеринбурга. 

Приметы преступника

лариса даскал

В настоящее время его местонахождение не установлено. Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 170-180 см, представлялся пострадавшим как «Адав» или «Намиг».

даскал

Кроме того, в ходе расследования  следствием не исключаются и иные возможные эпизоды преступлений в действиях разыскиваемого лица.

  • Сообщайте имеющуюся информацию по следующим телефонам в Екатеринбурге: 8(343)356-42-10 (дежурная часть отдела полиции №10 УМВД РФ по городу Екатеринбургу), 8(343)358-71-61 (круглосуточный «телефон доверия» ГУ МВД РФ по Свердловской области), или по линии «02».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 06.03.2017, 20:55
Тэги: Криминал, Фото, Мужчины
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