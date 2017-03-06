Держитесь подальше ото льда: спасатели начали патрулировать водоемы Свердловской области

Толщина льда уменьшилась до 30 – 40 сантиметров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Сотрудники МЧС и местные власти усилили контроль за водоемами Свердловской области, чтобы не допустить несчастных случаев, сообщили сегодня, 6 марта, в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, сейчас на особом контроле находятся 55 мест массового выхода на лед. Толщина льда на водоемах на сегодня составляет 30 – 40 сантиметров и выход на лед стал опасным.

Чтобы устранить опасность для жизни и здоровья людей спасатели МЧС организовали акцию «Безопасный лед». На берегах водоемов установили предупреждающие таблички, места возможного отхода льдин отделили ограждениями. Особенно обращать на них внимание советуют рыбакам.