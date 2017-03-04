Суд отменил приговор и освободил Евгению Чудновец, которая отбывала срок в колонии за репост видео

Девушка оправдана.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
Курганский областной суд сегодня, 6 марта, пересмотрел дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, которую осудили и приговорили к шести месяцам колонии за репост видеозаписи «ВКонтакте».
Приговор девушке отменен, пишет портал «Медуза».
— Приговор отменить, Чудновец оправдать, из колонии освободить немедленно, — написал на своей странице в Facebook слова судьи адвокат Алексей Бушмаков.
- Дело Чудновец было отправлено на пересмотр по решению Верховного суда, об этом ходатайствовала Генпрокуратура.
- Летом 2015 года Чудновец сделала репост видео издевательств над обнаженным ребенком в детском лагере. Она хотела привлечь внимание правоохранителей и общественности. За это видео женщину обвинили в распространении детской порнографии.
- В ноябре 2016 года суд приговорил Чудновец к шести месяцам колонии, а в декабре срок снизили до пяти.
- Двое сотрудников лагеря, которые были на видео, получили 3 года и 6 лет тюрьмы за издевательства над воспитанником.
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