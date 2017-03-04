У должника из Екатеринбурга арестовали вторую машину за неделю

Сумма долгов собственника превысила один миллион рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга арестовали «Хендай» должника, которому в начале прошлой недели уже наложили арест на «Газель», сообщили сегодня, 6 марта, НАШЕЙ в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Как оказалось, у должника по имени Насиб кроме долга физическому лицу в размере 350 тысяч рублей нашелся долг банку на 750 тысяч рублей. Автомобиль «Хендай» находился в залоге. Кроме того, у хозяина есть долги по кредитам. Общая сумма по его долгам превышает один миллион двести двадцать тысяч рублей.

Судебные приставы обнаружили «Хендай» припаркованным неподалеку от шиномонтажки. По нотариальной доверенности машиной мог пользоваться некий Вагиф. Но автомобиль буквально «ходил по рукам». Мужчина, который в последнее время пользовался машиной, отказался показать документы и мешал аресту «Хендая». Судебным приставам с трудом удалось получить от него ключи. После этого мужчина скрылся.