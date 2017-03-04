В Екатеринбурге напротив КРК «Уралец» появится 30-этажная высотка

На ближайшем заседании городского градсовета обсудят размеры здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Екатеринбурге планируют построить 30-этажную высотку около дворца ледовых видов спорта «Уралец», сообщает Znak.com 6 марта.

16 марта на заседании градостроительного совета Екатеринбурга будет обсуждаться вопрос строительств а высотного здания рядом с культурно-развлекательным комплексом «Уралец» ан улице Большакова.

По словам председателя градсовета Михаила Вяткина, площадь территории под планируемую высотку невелика, поэтому в первую очередь за заседании будут обговариваться размеры 30-этажного здания. Доклад о проекте предоставит членам градсовета строительная компания «Астра».

В районе Каменных палаток в Екатеринбурге также планируется большая стройка - в микрорайоне ЖБИ в рамках железнодорожной ветки Егоршинского подхода, Шарташского лесопарка и улицы Высоцкого построят жилой комплекс на семь тысяч человек.

В феврале градсовет Екатеринбурга одобрил концепцию застройки района в квартале улиц Шейнкмана - Радищева - Сакко и Ванцетти, где до 2007 года располагался Центральный рынок. На этом месте планируется построить объект площадью 106 тысяч квадратных метров, половина из которых будет жилыми. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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, 06.03.2017, 16:43

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 06.03.2017, 16:43Тэги: Строительство Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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