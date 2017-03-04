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В Екатеринбурге напротив КРК «Уралец» появится 30-этажная высотка

В Екатеринбурге напротив КРК «Уралец» появится 30-этажная высотка
16+
Фото: krk-uralec.ru
На ближайшем заседании городского градсовета обсудят размеры здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Екатеринбурге планируют построить 30-этажную высотку около дворца ледовых видов спорта «Уралец», сообщает Znak.com 6 марта.
 
16 марта на заседании градостроительного совета Екатеринбурга будет обсуждаться вопрос строительства высотного здания рядом с культурно-развлекательным комплексом «Уралец» ан улице Большакова. 
 
По словам председателя градсовета Михаила Вяткина, площадь территории под планируемую высотку невелика, поэтому в первую очередь за заседании будут обговариваться размеры 30-этажного здания. Доклад о проекте предоставит членам градсовета строительная компания «Астра».
 
  • В районе Каменных палаток в Екатеринбурге также планируется большая стройка - в микрорайоне ЖБИ в рамках железнодорожной ветки Егоршинского подхода, Шарташского лесопарка и улицы Высоцкого построят жилой комплекс на семь тысяч человек.
  • В феврале градсовет Екатеринбурга одобрил концепцию застройки района в квартале улиц Шейнкмана - Радищева - Сакко и Ванцетти, где до 2007 года располагался Центральный рынок. На этом месте планируется построить объект площадью 106 тысяч квадратных метров, половина из которых будет жилыми. 

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Маша Шмурыгина, 06.03.2017, 16:43
Тэги: Строительство
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