В Екатеринбурге напротив КРК «Уралец» появится 30-этажная высотка

На ближайшем заседании городского градсовета обсудят размеры здания.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
В Екатеринбурге планируют построить 30-этажную высотку около дворца ледовых видов спорта «Уралец», сообщает Znak.com 6 марта.
16 марта на заседании градостроительного совета Екатеринбурга будет обсуждаться вопрос строительства высотного здания рядом с культурно-развлекательным комплексом «Уралец» ан улице Большакова.
По словам председателя градсовета Михаила Вяткина, площадь территории под планируемую высотку невелика, поэтому в первую очередь за заседании будут обговариваться размеры 30-этажного здания. Доклад о проекте предоставит членам градсовета строительная компания «Астра».
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Маша Шмурыгина, 06.03.2017, 16:43
Тэги: Строительство
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Тэги: Строительство
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