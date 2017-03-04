История повторилась: в Екатеринбурге двор превратился в свалку снега со всего города

В прошлом году снег сгрузили на газон с другой стороны этого же дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Екатеринбурге жители дома на Викулова вновь жалуются на горы неубранного снега во дворе. Как и в прошлом году, неизвестные на КАМАЗах ближе к вечеру в выходные привезли несколько тонн снега и вывалили на газоне за домом на Викулова, 43/2.

О ситуации НАШЕЙ рассказал местный житель Виктор Агапов.

— Приезжали грузовики, несколько штук, свалили все и уехали. За магазином вывалили. Между домами не пройти, рядом садик, горы грязного снега на газоне и тропинке вывалили. В прошлом году так же поступили, пожаловались, у нас сначала ничего не убирали, потом вывезли, — уточнил Агапов.

В УК «Верх-Исетская» уточнили, что жалоб к ним сегодня не поступало, мастер участка в отделе благоустройства обещала съездить на место и проверить ситуацию во дворе.

Год назад, в конце марта, в тот же двор, около того же дома, только с другой стороны, неизвестные грузовики также сгружали снег.

Как уточнили в пресс-службе УК «Верх-Исетская», по городским правилам благоустройства управляющая компания не обязана вывозить убранный во двое снег, рабочие должны лишь обеспечить его складирование на месте уборки, но не на детской площадке и не на дороге.

В УК отметили, что в случаях, когда жители заметили несанкционированный ввоз снега на придомовую территорию, особенно в ночное время, необходимо записать государственные номера автомобилей, сфотографировать их и обратиться в отделение полиции или в службу квартальных своего участка.