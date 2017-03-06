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18:21, 05.03.20175

В Екатеринбурге подростки избили мужчину, который пригласил их в гости

В Екатеринбурге подростки избили мужчину, который пригласил их в гости
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
ЧП произошло на ЖБИ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Как сообщает сегодня, 6 марта, Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники екатеринбургской полиции задержали подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Пригласил на вечеринку, а потом передумал

Как стало известно, 25 февраля в 06.53 в дежурную часть от жителей дома № 23 на улице Сиреневый Бульвар поступило сообщение о шуме и криках в одной из квартир. Прибывшая полиция обнаружила избитого мужчину.

Как выяснилось, накануне он в одной из соцсетей пригласил всех к себе на вечеринку. На сообщение откликнулись несколько подростков. Однако вечером планы изменились, и мужчина ответил отказом желающим отдохнуть в его квартире.

- Придя домой под утро с подругой, пострадавший обнаружил у своей квартиры незваных гостей. Во избежание конфликта он решил ненадолго пригласить новоиспеченных друзей в жилище. Под действием алкогольных напитков между хозяином вечеринки и тремя приглашенными разгорелся скандал, переросший в драку. Силы были неравны, злоумышленники нанесли серьезные травмы своему оппоненту, а также вынесли из жилища три сотовых телефона и ноутбук - прокомментировали в полиции.

Парней нашли

Были задержаны двое учащихся колледжа – 1999 и 2000 годов рождения, а также их товарищ – восьмиклассник 2001 года рождения. Во время допроса парни рассказали, что украденные вещи уже успели продать, а деньги - потратить.

  • Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
  • Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК Российской Федерации (кража).

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Галина Исакова, 06.03.2017, 20:30
Тэги: Криминал, Происшествия, Психология
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Горожанин06 марта 2017, 20:30
Совсем с головой не дружат!
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