В Екатеринбурге суд решит судьбу 12-летней беременной цыганки

Заседание, которое состоится в конце этой недели, будет проходить в закрытом режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В пятницу, 10 марта, Верх-Исетский суд решит судьбу 12-летней беременной цыганки Лауры, которую забрали от родных в социальный центр.

– На основании собранных документов, проведенных экспертиз и проверок назначено судебное заседание, на котором будет установлена ее личность, – сообщил корреспонденту НАШЕЙ уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. – Но с нашей стороны вопросов здесь нет. Все делается в рамках действующего законодательства, и права девочки не нарушены.

Дело в том, что пока у девочки, несмотря на ее «замужество», нет никаких документов. Кроме того, как уже сообщала НАША, родственники девочки готовят документы для оформления опеки над ней.

Как уточнили в суде, исковое заявление в интересах девочки подало Управление социальной политики по Верх-Исетскому району.

– Но так как заседание касается личности несовершеннолетней, оно будет проходить в закрытом режиме, – добавили в Верх-Исетском суде.

Напомним, что 12-летнюю беременную девочку привезли в больницу в конце декабря прошлого года. Оказалось, что Лаура замужем за 16-летним цыганом Петро. Тогда будущую маму забрали в социальный центр. Но сама девочка не хочет там находиться.