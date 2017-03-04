В Екатеринбурге выставят на торги Дом Меньшиковой на Красноармейской

Особняк сгорел в июле прошлого года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
В Екатеринбурге выставят на торги архитектурный памятник Дом Меньшиковой, расположенный на улице Красноармейской, пишет сегодня, 6 марта, «Уралинформбюро».
Власти Свердловской области приняли решение не ремонтировать особняк после пожара, а передать это право новому собственнику. Процедуру оценки запустят в ближайшее время. После этого объявят аукцион. По данным издания, Домом Меньшиковой сейчас интересуется ООО «СК-Инвест».
На фото: Дом Меньшиковой до пожара, mugiso.midural.ru
- Дом Меньшиковой сгорел 3 июля 2016 года. Здание законсервировали, но конкурс на его реконструкцию так и не объявили.
- Дом Меньшиковой построили в Екатеринбурге в конце XVIII века. С конца 1990-х годов там располагались офисы.