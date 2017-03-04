«Нужно больше православия в школах»: в Екатеринбургской епархии отреагировали на детей в рясах в Храме-на-крови

Православные иерархи считают причиной инцидента невежество.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Екатеринбургской епархии отреагировали инцидент с участием учеников элитной гимназии, которые забрались в алтарь в Храме-на-Крови. Ситуацию прокомментировал 6 марта 2017 года епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг), викарий Екатеринбургской епархии.

По его мнению, основной причиной произошедшего стало «невежество» подростков, которые забрались в алтарь.

– Ребятам ни в садике, ни в школе, ни, по всей видимости, в семье, не рассказывали о том, что такое храм, как в нем себя вести, где в храме можно и нужно находиться. От этого невежества и случилось это происшествие. Ребята оказались в алтаре – там, куда не стоило входить, совершили те действия, которые по неведению и детской своей наивности, совершили, – приводит слова епископа пресс-служба епархии.

Иерарх считает, что для профилактики подобных инцидентов в учебных заведениях нужны курсы «Основы православной культуры».

В конце своего комментария епископ заметил, что «церковь не может и не будет требовать у полиции наказания несовершеннолетних дебоширов». Вместе с тем иерарх от лица РПЦ выразил желание принять участие в воспитании подростков.