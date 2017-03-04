В Екатеринбурге на несколько часов задерживают рейс из-за тумана в Салехарде

Авиакомпания «Ямал» перенесла вылет с 8.30 на 11.30 часов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
В Кольцово 6 марта на три часа задерживается рейс Екатеринбург – Салехард, сообщает онлайн-табло аэропорта.
Вылет самолета Bombardier авиакомпании «Ямал» должен был состояться в 8.30 6 марта, однако рейс перенесли на 10.30, затем – на 11.30 часов. Борт не может вылететь из-за сложных метеоусловий в пункте прибытия – в Салехарде и Новом Уренгое наблюдается плотный туман.
Несмотря на то, что время вылета назначено на половину 12 дня, самолет не сможет вылететь, пока погодные условия в Салехарде не улучшатся.
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16 февраля в Кольцово на шесть часов отложили вылет самолета в Норильск из-за штормового предупреждния в городе прибытия.
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1 марта в Екатеринбурге задержали борт «Аэрофлота», на борту которого запаниковал пассажир. Мужчина впал в панику и потребовал выпустить его из салона, когда самолет вышел на взлетную полосу и начал движение для разгона. Лайнер был остановлен, мужчину выпустили, а его место обыскали, после чего самолет вылетел с 40-минутной задержкой.