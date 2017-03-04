«Как только привезут — тут же исполним»: в колонии Нижнего Тагила ждут документов, чтобы выпустить Чудновец

Женщина пока остается в заключении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В колонии Нижнего Тагила, где отбывает срок Евгения Чудновец , ждут документов из суда Кургана, чтобы выпустить женщину на свободу. Об этом рассказал сегодня, 6 марта, НАШЕЙ начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН, порядок исполнения судебных решений, в том числе в связи с принятием суда решения об освобождении осужденного, определен Уголовно-процессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами РФ.

— Статья 173 Уголовно-исполнительного кодекса обязывает администрацию исправительного учреждения освободить осужденного в день поступления решения суда в учреждение. Исходя из положений закона, Евгения Чудновец будет освобождена из исправительного учреждения в день поступления соответствующего решения Верховного суда. Суд в Кургане состоялся сегодня, решение должны привезти лично, в колонию в Нижнем Тагиле, как привезут — ее сразу выпустят. Мы ежедневно освобождаем по 200 человек, до Сахалина документы едут дольше, по области, конечно, быстрее, по срокам точным сказать не могу. Условия содержания у нее хорошие, есть возможность пообщаться с родственниками по телефону, — отметил начальник пресс-службы ведомства Александр Левченко.

Как рассказал Накануне.RU гражданский муж Чудновец Андрей Мясников, женщина хочет взыскать компенсацию за четыре месяца, проведенные в колонии.

— Женя была четыре месяца в заключении. В качестве извинений должны быть компенсация и реабилитация. Будем взыскивать, — отметил он.