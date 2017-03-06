В конце весны в Ельцин Центре пройдет выставка, посвященная победе екатеринбуржца Сергея Карякина на ралли «Дакар»

Жители и гости города абсолютно бесплатно смогут увидеть шлем, кубок и, возможно, квадроцикл гонщика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В конце весны в течение двух недель в Ельцин Центре будет проходить выставка, посвященная победе екатеринбуржца Сергея Карякина в ралли-марафоне «Дакар 2017».

– Сегодня мы встречались с Сергеем и обсуждали возможность проведения такой выставки. Нам кажется интересным, показать жителям города фотографии, как с самой гонки, так и с церемонии награждения, – рассказал корреспонденту НАШЕЙ арт-директор галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских. – Также там наверняка будут представлены кубок и часть экипировки гонщика, в том числе его шлем. Но сейчас мы еще только обсуждаем, как окончательно будет выглядеть экспозиция.

Предварительно намечено, что выставка пройдет с 20 мая по 4 июня. Но, по словам арт-директора галереи президентского центра, ее открытие еще может сдвинуться на один день вперед или назад. Экспозиция разместится в холле кино-конференц-зала на первом этаже Ельцин Центра. Причем вход на выставку будет свободный, то есть каждый желающий абсолютно бесплатно сможет поглядеть на кубок и экипировку гонщика.

При этом арт-директор галереи не исключает, что екатеринбуржцы смогут увидеть на выставке и квадроцикл гонщика, на котором он участвовал в ралли «Дакар 2017».

– Мне хочется, чтобы он тоже был представлен на выставке, – ответил Шипиловских. – Вопрос здесь лишь в технической возможности этого. Поэтому сейчас мы пытаемся понять, как его разместить. Не могу с полной уверенностью сказать, что он будет, но желание такое есть.

Первое интервью Сергея Карякина после ралли «Дакар» читайте здесь.

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