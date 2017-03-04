В Свердловской области изменится расписание электричек

Электропоезд Нижний Тагил – Екатеринбург будет отменен.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
В Свердловской области из-за Международного женского дня электрички временно поменяют расписание, сообщили в Свердловской пригородной компании сегодня, 6 марта.
Порядок следования свердловских электричек изменится частично: 8 марта будет запущена дополнительная «Ласточка» № 7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург. Поезд № 7060 «Нижний Тагил – Екатеринбург» на этот день будет отменен.
Кроме этого, 8 марта городские электрички № 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 маршрута Сысерть – Керамик – Екатеринбург – Сортировочный курсировать не будут.
- После праздничного выходного все поезда будут ходить по своему обычному расписанию.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!