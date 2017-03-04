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В Свердловской области изменится расписание электричек

В Свердловской области изменится расписание электричек
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Электропоезд Нижний Тагил – Екатеринбург будет отменен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Свердловской области из-за Международного женского дня электрички временно поменяют расписание, сообщили в Свердловской пригородной компании сегодня, 6 марта. 
 
Порядок следования свердловских электричек изменится частично: 8 марта будет запущена дополнительная «Ласточка» № 7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург. Поезд № 7060 «Нижний Тагил – Екатеринбург» на этот день будет отменен. 
 
Кроме этого, 8 марта городские электрички № 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 маршрута Сысерть – Керамик – Екатеринбург – Сортировочный курсировать не будут.
  • После праздничного выходного все поезда будут ходить по своему обычному расписанию

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Маша Шмурыгина, 06.03.2017, 11:29
Тэги: Общественный транспорт, Расписание, Транспорт
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Ольга06 марта 2017, 12:34
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