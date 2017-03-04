На свердловском водохранилище откололась льдина с рыбаками

Спасатели эвакуировали на лед 23 рыбака.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
Спасатели эвакуировалии 23 рыбака с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище, сообщили в областном управлении МЧС 5 марта.
Отрыв льдины, на которой находились рыбаки, произошел вечером 5 марта на Белоярском водохранилище в районе Голубого залива. В это же время сотрудники службы спасения проводили плановое патрулирование водоема, что спасло рыбаков - спасательная операция была развернута в оперативном порядке.
Несмотря на это, льдина успела отплыть на 200 метров от места отрыва, прежде чем к водохранилищу прибыла бригада спасателей. С помощью судна на воздушной подушке они эвакуировали рыбаков на прочный лед, откуда сотрудники МЧС доставили их на берег.
- В управлении МЧС отметили, что никто в ходе операции не пострадал, и напомнили, что весеннее потепление снижает прочность льда, поэтому свердловчанам следует избегать выхода на лед.
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