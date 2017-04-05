Две дороги соединят районы Широкой Речки и Академический

В Академическом построят два новых участка по ул. Академика Сахарова, а улицу Краснолесья продлят до Тенистой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Два жилых района свяжут транспортными магистралями. Проект попал в программу, по которой на строительство дорог потратят более полумиллиарда, пишет портал E1.RU.

Федеральная программа

Две улицы, которые должны соединить Академический и Широкую Речку, попали в федеральную программу «Жилище». Об этом стало известно после заседания оргкомитета VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Минстрое России. Всего по этой программе на инфраструктурные проекты города в 2017 году выделят примерно 800 ммллионов рублей, из которых около 579 миллионов рублей потратят на улично-дорожную сеть, а остальное - на детские сады.



Построят новые дома

Между двумя дорогами из Академического на Широкую речку запроектировано возведение несколько жилых кварталов общей площадью 400 тыс. кв. м. Застройка будет среднеэтажной. Сдать объекты планируется к 2022 году.

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