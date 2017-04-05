Наверх
Две дороги соединят районы Широкой Речки и Академический
19:48, сегодня
«Застрелили, положили в багажник и сожгли машину»: в Свердловской области завершено расследование убийства таксиста
20:15, сегодня
Свердловский боец ММА Евгений Игнатьев вошел в Топ-10 лучших бойцов Fight Nights Global
19:19, сегодня
Снимаем шапки - достаем панамки: в Екатеринбург идет настоящая весна
19:06, сегодня
Любишь рисовать – получи кровать!
Кольцовский тракт частично закрывают на ремонт до конца июня
19:00, сегодня
В Ирбите нашли мертвым 16-летнего студента мотоциклетного колледжа
18:30, сегодня
«Начинаем с Торы и заканчиваем физикой»: традиции и жизнь самой древней общины Екатеринбурга
18:28, сегодня
3-5 апреля Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений!!!
Посетителей торгового центра в Екатеринбурге эвакуируют из-за угрозы взрыва
18:18, сегодня
Санитарные врачи закрыли два помещения в детском социальном центре Екатеринбурга
18:00, сегодня
НАША узнала, как бросить в Екатеринбурге курить без «волшебных лейкопластырей», никотиновых жвачек и электронных сигарет
17:40, сегодня
Где в Екатеринбурге стригут профессиональные мастера, а вы не переплачиваете за «понты»
Смотрим на танки и ждем 9 мая: график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге в 2017 году
17:30, сегодня1
В Екатеринбурге на территории старого ВИЗа планируют построить филармонию
16:47, сегодня
Екатеринбурженка отсудила 61 тысячу рублей за сломанные в трамвае ребра
15:48, сегодня
Петр Великий, Столыпин, Екатерина I: в Екатеринбурге выберут, кому поставить памятник к 300-летию города
15:10, сегодня
На Сортировке пустая «Газель» протаранила «Дэу Нексию» и перекрыла парковку
15:10, сегодня
В духе «Кавказской пленницы»: в Екатеринбурге парень похитил 18-летнюю девушку, чтобы жениться на ней
14:10, сегодня
Легендарный детский отряд «Каравелла» получит историческое здание в центре Екатеринбурга
13:50, сегодня
Силовики оцепили железнодорожную станцию Екатеринбург-Сортировочный
13:30, сегодня
«Хотел, чтобы ее мама увидела и повлияла на дочь»: в Екатеринбурге бывший парень выложил в Сеть интимные фото школьницы
13:02, сегодня1
В Екатеринбурге осудят старшего мастера, из-за которого с крыши на Шаумяна сорвался плотник
12:50, сегодня
Супруг свердловчанки, обвиняемой в убийстве своих детей: «Она замечательная мать»
12:48, сегодня1
Екатеринбуржец, избивший курящую на остановке девушку, пойдет под суд
12:13, сегодня1
«За моими красивыми глазами скрывается сильный характер»: уральская девушка вошла в топ-10 MAXIM
12:11, сегодня
«Сказал, что мне голову прострелит»: екатеринбуржца избили за фотографии машины автохама
11:35, сегодня
Из 170 логотипов Екатеринбурга в мэрии выбрали 10 лучших
11:30, сегодня
Патриарх Кирилл ответил на письмо адвоката блогера Соколовского
10:45, сегодня4
Под Екатеринбургом пьяный водитель без прав на «Оке» врезался в «Мицубиси»: госпитализирован 25-летний парень
09:57, сегодня
В центре Екатеринбурга грузовик сбил молодую женщину
09:22, сегодня
Екатеринбургский студент разработал кресла для автобусов, способные подстраиваться под тело человека
09:09, сегодня
Как фонд капремонта забирает спецсчета: жители Екатеринбурга жалуются на искусственное создание долгов
08:55, сегодня2
В центре Екатеринбурга пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП с троллейбусом
08:34, сегодня
Ночью в Екатеринбурге сгорели три иномарки: владелец одной из них подозревает поджог
08:14, сегодня
5 апреля в Екатеринбурге: срок Новоселова и метровая крыса
22:01, 05.04.2017
Екатеринбурженку не взяли на работу из-за фотографий в социальной сети
21:00, 05.04.20171
К лету в Екатеринбурге обновят 6,5 километров «Красной линии»
20:15, 05.04.2017
Семейные россияне собираются поехать на майские праздники в Екатеринбург
20:00, 05.04.20171
На Урале водитель маршрутки, уснувший за рулем, покалечил двух человек
19:55, 05.04.2017
В Свердловской области должник заплатил штрафы ГИБДД айфоном
19:31, 05.04.2017
За отсутствие знака «Шипы» машину не отберут: в ГИБДД пока проводят разъяснительную работу
19:10, 05.04.20171
В Екатеринбурге после лобового столкновения перевернулся внедорожник
18:46, 05.04.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор автору фразы «Ты кому сигналишь, дядя?»: Игорь Новоселов получил два года колонии
18:45, 05.04.2017
«Остановку передвинуть к церкви и почистить ливневку»: представители мэрии отправились с проверкой в Чкаловский район
18:00, 05.04.20172
«Посудите разумно»: последнее слово «грозы Пионерки» Игоря Новоселова в Кировском суде
17:42, 05.04.2017
Появилось видео угона автомобиля в Екатеринбурге у «Радуги Парка»
17:16, 05.04.2017
В Екатеринбурге прокуратура проверяет Горный университет
16:54, 05.04.2017
В контактном зоопарке Екатеринбурга появится метровая крыса из пустыни Сахара
16:50, 05.04.20173
Банкрот ли «Натали турс», или Чем грозит долг туроператора простым туристам
16:35, 05.04.2017
Мальчиков Люцифера и Вольдемара из Перми покрестили втайне от родителей-сатанистов
15:47, 05.04.20175
Конкурс могут отобрать у Украины: пранкер из Екатеринбурга разыграл организатора «Евровидения»
15:19, 05.04.2017
Владимир Шахрин выступил в защиту Андрея Макаревича, который не стал отменять концерт в день теракта
14:43, 05.04.20171
В Красноуральске снова загорелся химзавод, на территории которого хранился тротил
14:36, 05.04.2017

Две дороги соединят районы Широкой Речки и Академический

Две дороги соединят районы Широкой Речки и Академический
16+
Фото: Сергей Смирнов/akademekb.ru
В Академическом построят два новых участка по ул. Академика Сахарова, а улицу Краснолесья продлят до Тенистой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Два жилых района свяжут транспортными магистралями. Проект попал в программу, по которой на строительство дорог потратят более полумиллиарда, пишет портал E1.RU. 

Федеральная программа 

Две улицы, которые должны соединить Академический и Широкую Речку, попали в федеральную программу «Жилище». Об этом стало известно после заседания оргкомитета VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Минстрое России. Всего по этой программе на инфраструктурные проекты города в 2017 году выделят примерно 800 ммллионов рублей, из которых около 579 миллионов рублей потратят на улично-дорожную сеть, а остальное - на детские сады.  
 

Построят новые дома

Между двумя дорогами из Академического на Широкую речку запроектировано возведение несколько жилых кварталов общей площадью 400 тыс. кв. м. Застройка будет среднеэтажной. Сдать объекты планируется к 2022 году.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 06.04.2017, 19:48
Тэги: ЖКХ, Дороги, Транспорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Расстрел на Депутатской Волейбол Ошибки врачей Животные История Екатеринбурга В Екатеринбурге -40 градусов Выставки Шоу-бизнес Мужчины Футбол Грипп в Екатеринбурге Образование Ту 154 Новый год Недвижимость Статистика Дом-2 Интервью Парковки Транспорт Скандалы СМИ Война ритуальных агентств Культура Растения Хэллоуин-2015 Сибирская язва Скандал с Новиковым Конкурсы Политика Личное Пожар Дети Храм святой Екатерины Необычное Криминал Строительство Еда Мотоциклы В Египте разбился самолет с российскими туристами Рецензия Розыск Секс Школа Здоровье Пусть говорят Приостановка полетов в Египет Фото Смерть Дороги Погода Транспортная реформа МЧС Религия Бизнес Развлечения Горящие авто Крушение самолета под Ростовом Ловец покемонов Голодовка в колонии Отдых Военный репортаж История успеха Искусство Обрушение крыши на Калинина Доска позора Мистика Снос монастыря на Качканаре Мода Жизнь в городе Медицина Дорожные воины Видео ЖКХ ВУЗ Гололед ЗАГС Суд Мультимедиа Кто заработал Кризис и санкции Происшествия Биатлон Музыка Горячее Отключение света Уралмаш, Эльмаш Афиша Коллекторы Приговор Лошагину Рейтинг Психология Спорт Лайфхак Грипп Знаменитости Ельцин-центр Авто Бэби-боксы Экономия Позитив Путин Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Семья Красота ДТП Интернет Студенты Новости дня Высокие технологии Экономика Новости Хоккей Производство Отношения Туризм Новости России Расстрел Корь Репортаж Расписание Самолет Минобороны упал в Якутии Тест Катастрофа Дело Пьянкова Взятки Мировые новости ИГИЛ Баскетбол Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Взрыв Скорая помощь Эксклюзив Опрос ЧМ-2018 Слухи Убийство в Рахмангулово ГИБДД Женщины Самолет Общественный транспорт Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Деньги

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru