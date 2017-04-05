Екатеринбургский студент разработал кресла для автобусов, способные подстраиваться под тело человека

Гибкие кресла-трансформеры благодаря синтетическим мышцам способны принимать такую форму, какая нужна пассажиру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Рим Шамсин, студент магистратуры Уральского архитектурного университета, разработал кресла-трансформеры для общественного транспорта, которые способны подстраиваться под тело человека благодаря синтетическим мышцам.

На создание кресел-трансформеров автора проекта вдохновил термин «архитектура расслабления», который заключается в создании комфортных условий для человека, живущего в городе.

Задачей Рима было создание кресел с уникальной структурой - таких, каких прежде еще не было. Для этого в дизайне кресел-трансформеров архитектор применил принцип биомиметики - кресла содержат синтетические мышцы, способные сокращаться от электроимпульсов.

Благодаря им кресло может подстраиваться под тело пассажира в зависимости от его положения - хочет ли человек опираться на кресло, сидеть или полулежать в расслабленном состоянии.

- Управление происходит системой несложных жестов, через предполагаемый встроенный в конструкцию сенсорный интерфейс, - рассказал НАШЕЙ Рим Шамсин. - В качестве отправной технологии для трансформации волокон был использован патент отечественного изобретателя Дмитрия Журавлева, в котором дословно отражен принцип работы интерметаллидных нитей и других композиционных материалов. Данная технология имеет рентабельность в медицине, при изготовлении подвижных протезов конечностей человека. Мой проект - это идея, фантазия на тему того, - «а как бы это могло бы быть иначе, чем существует сейчас?».