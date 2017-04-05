Наверх
Под Екатеринбургом пьяный водитель без прав на «Оке» врезался в «Мицубиси»: госпитализирован 25-летний парень
09:57, сегодня
В центре Екатеринбурга грузовик сбил молодую женщину
09:22, сегодня
Екатеринбургский студент разработал кресла для автобусов, способные подстраиваться под тело человека
09:09, сегодня
Как фонд капремонта забирает спецсчета: жители Екатеринбурга жалуются на искусственное создание долгов
08:55, сегодня1
3-5 апреля Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений!!!
В центре Екатеринбурга пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП с троллейбусом
08:34, сегодня
Ночью в Екатеринбурге сгорели три иномарки: владелец одной из них подозревает поджог
08:14, сегодня
5 апреля в Екатеринбурге: срок Новоселова и метровая крыса
22:01, 05.04.2017
Где в Екатеринбурге стригут профессиональные мастера, а вы не переплачиваете за «понты»
Екатеринбурженку не взяли на работу из-за фотографий в социальной сети
21:00, 05.04.2017
К лету в Екатеринбурге обновят 6,5 километров «Красной линии»
20:15, 05.04.2017
Семейные россияне собираются поехать на майские праздники в Екатеринбург
20:00, 05.04.20171
На Урале водитель маршрутки, уснувший за рулем, покалечил двух человек
19:55, 05.04.2017
В Свердловской области должник заплатил штрафы ГИБДД айфоном
19:31, 05.04.2017
За отсутствие знака «Шипы» машину не отберут: в ГИБДД пока проводят разъяснительную работу
19:10, 05.04.20171
В Екатеринбурге после лобового столкновения перевернулся внедорожник
18:46, 05.04.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор автору фразы «Ты кому сигналишь, дядя?»: Игорь Новоселов получил два года колонии
18:45, 05.04.2017
«Остановку передвинуть к церкви и почистить ливневку»: представители мэрии отправились с проверкой в Чкаловский район
18:00, 05.04.20171
«Посудите разумно»: последнее слово «грозы Пионерки» Игоря Новоселова в Кировском суде
17:42, 05.04.2017
Появилось видео угона автомобиля в Екатеринбурге у «Радуги Парка»
17:16, 05.04.2017
В Екатеринбурге прокуратура проверяет Горный университет
16:54, 05.04.2017
В контактном зоопарке Екатеринбурга появится метровая крыса из пустыни Сахара
16:50, 05.04.20173
Банкрот ли «Натали турс», или Чем грозит долг туроператора простым туристам
16:35, 05.04.2017
Мальчиков Люцифера и Вольдемара из Перми покрестили втайне от родителей-сатанистов
15:47, 05.04.20175
Конкурс могут отобрать у Украины: пранкер из Екатеринбурга разыграл организатора «Евровидения»
15:19, 05.04.2017
Владимир Шахрин выступил в защиту Андрея Макаревича, который не стал отменять концерт в день теракта
14:43, 05.04.2017
В Красноуральске снова загорелся химзавод, на территории которого хранился тротил
14:36, 05.04.2017
Как не попасться мошенникам при заказе товаров в интернете: проверяем на почте посылки с наложенным платежом
14:35, 05.04.2017
Допрос грозы Пионерки Игоря Новоселова: онлайн-трансляция суда по делу о нападении на таксиста
14:29, 05.04.2017
Отомстил знакомой: в Екатеринбурге мужчина поджег Kia Rio после ссоры с девушкой
14:10, 05.04.20173
В Екатеринбурге задержали наркоторговца-рецидивиста
13:47, 05.04.20171
В Екатеринбурге в Параде Победы примет участие новая военная техника
13:39, 05.04.2017
Министр экономики Свердловской области Ноженко отправлен в отставку
12:54, 05.04.2017
В Верхней Пышме уволили оператора, который забыл женщину с ребенком на колесе обозрения
12:38, 05.04.2017
Процесс по делу свердловчанки, отравившей двух своих детей крысиным ядом, пройдет в закрытом режиме
12:25, 05.04.20171
В Екатеринбурге открылись пункты для приема использованных батареек
12:17, 05.04.20173
«Доехать можно было, но дорогой ценой»: погода помешала уральским экстремалам достичь Северного Ледовитого океана
11:56, 05.04.2017
12 апреля в Екатеринбурге запустят 12 ракет
11:40, 05.04.2017
В Екатеринбурге водителям и кондукторам снова не платят зарплату
11:39, 05.04.2017
В Екатеринбурге отменили приговор врачу, пациентка которого получила ожоги во время операции
11:30, 05.04.2017
Российские власти потребовали провести в городах митинги против терроризма
11:13, 05.04.20172
На администрацию свердловского города возбудили уголовное дело за построенный с нарушениями детсад
10:35, 05.04.20171
В Екатеринбурге сгорела еще одна «Ауди»
10:09, 05.04.2017
Справка для автомобилистов: куда звонить, если вашу машину эвакуировали с места парковки
09:30, 05.04.2017
В Екатеринбурге после ДТП одна иномарка перевернулась, вторая – влетела в столб
09:09, 05.04.2017
Экстремал из Екатеринбурга перепрыгнул через машину, которая ехала на него со скоростью 100 километров в час
08:52, 05.04.2017
В Свердловской области произошел крупный пожар в многоквартирном доме: есть пострадавший
08:28, 05.04.2017
Екатеринбурженка в Австралии: «Здесь ради улыбчивых зверьков запретили транспорт»
08:12, 05.04.20171
Педофил из Екатеринбурга по ошибке вместо резюме отправил фотографии обнаженных школьниц
22:30, 04.04.20172
4 апреля в Екатеринбурге: траур и безопасность метро
21:02, 04.04.2017
В атмосфере Екатеринбурга увеличивается объем загрязняющих веществ
20:39, 04.04.2017
Три пациента психбольницы под Нижним Тагилом сбежали, ранив санитарку молотком
20:09, 04.04.2017
Полицейские из Заречного, осужденные за пытки задержанных, обжаловали приговор
19:28, 04.04.20172

Екатеринбургский студент разработал кресла для автобусов, способные подстраиваться под тело человека

Екатеринбургский студент разработал кресла для автобусов, способные подстраиваться под тело человека
16+
Фото: Рим Шамсин
Гибкие кресла-трансформеры благодаря синтетическим мышцам способны принимать такую форму, какая нужна пассажиру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Рим Шамсин, студент магистратуры Уральского архитектурного университета, разработал кресла-трансформеры для общественного транспорта, которые способны подстраиваться под тело человека благодаря синтетическим мышцам.
 
На создание кресел-трансформеров автора проекта вдохновил термин «архитектура расслабления», который заключается в создании комфортных условий для человека, живущего в городе. 
 
 
Задачей Рима было создание кресел с уникальной структурой - таких, каких прежде еще не было. Для этого в дизайне кресел-трансформеров архитектор применил принцип биомиметики - кресла содержат синтетические мышцы, способные сокращаться от электроимпульсов.
 
 
Благодаря им кресло может подстраиваться под тело пассажира в зависимости от его положения - хочет ли человек опираться на кресло, сидеть или полулежать в расслабленном состоянии. 

- Управление происходит системой несложных жестов, через предполагаемый встроенный в конструкцию сенсорный интерфейс, - рассказал НАШЕЙ Рим Шамсин. - В качестве отправной технологии для трансформации волокон был использован патент отечественного изобретателя Дмитрия Журавлева, в котором дословно отражен принцип работы интерметаллидных нитей и других композиционных материалов. Данная технология имеет рентабельность в медицине, при изготовлении подвижных протезов конечностей человека. Мой проект - это идея, фантазия на тему того, - «а как бы это могло бы быть иначе, чем существует сейчас?».

  • По словам архитектора, главное отличие кресел-трансформеров от обычных сидений в транспорте - это гибкость. Сейчас проект находится на стадии разработки концепции, для его реализации необходимы инвестиции и профессионалы разных специальностей. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 06.04.2017, 09:09
Тэги: Необычное, Фото, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Общественный транспорт Крушение самолета под Ростовом Рецензия Экономика Секс Гололед Грипп в Екатеринбурге Горячее Строительство Позитив Дороги Производство Эксклюзив Транспортная реформа Скорая помощь Тест Дом-2 Мода Голодовка в колонии История успеха Отключение света Уралмаш, Эльмаш Дети Мультимедиа Дорожные воины В Екатеринбурге -40 градусов Хэллоуин-2015 Красота Новости Дело Пьянкова Корь Расписание Выставки В Египте разбился самолет с российскими туристами Грипп Видео Мотоциклы Ельцин-центр Новости дня Деньги ДТП Военный репортаж Развлечения Растения Бизнес Доска позора Образование Парковки ВУЗ Приговор Лошагину Бэби-боксы Музыка Культура Психология Фото Взятки Слухи Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Смерть Кризис и санкции Суд Ту 154 Авто ЖКХ Конкурсы Туризм Отдых Храм святой Екатерины Новости России Обрушение крыши на Калинина Горящие авто Путин Семья Расстрел Приостановка полетов в Египет Ловец покемонов Рейтинг ЗАГС Волейбол Биатлон Религия Знаменитости Жизнь в городе Самолет Медицина ГИБДД Происшествия Личное Погода Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Экономия Необычное Лайфхак Сибирская язва Спорт Футбол Катастрофа Криминал Баскетбол Интервью Животные Искусство Здоровье Расстрел на Депутатской Ошибки врачей Новый год Мистика СМИ Политика История Екатеринбурга Шоу-бизнес Высокие технологии Опрос Самолет Минобороны упал в Якутии Школа Мировые новости Отношения Женщины ИГИЛ Скандал с Новиковым МЧС Кто заработал Недвижимость Розыск Мужчины Репортаж Взрыв Хоккей Война ритуальных агентств Еда Снос монастыря на Качканаре Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Статистика Интернет Студенты Скандалы Убийство в Рахмангулово Транспорт Пусть говорят ЧМ-2018 Коллекторы Пожар Афиша

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru