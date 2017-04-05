Екатеринбуржец, избивший курящую на остановке девушку, пойдет под суд

В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Побои».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который в феврале избил на остановке курившую девушку. Административное дело будет возбуждено по результатам экспертизы, которые стали известны в начале апреля.

Инцидент произошел 10 февраля на остановке «Сиреневый бульвар», когда девушка ждала зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу и сесть на трамвай. Мужчина сделал замечание Анжеле за то, что она курила и потребовал, чтобы она бросила сигарету, а затем ударил девушку прямо в лицо . От удара Анжела упала на землю.

На помощь ей пришли прохожие - они оттащили агрессивного мужчину, после чего он сбежал. Врачи диагностировали у Анжелы травму губы, ушибы, ссадины и смещение шейных позвонков. Девушка обратилась в полицию, но до сих пор не было ясно - понесет ли наказание ее обидчик. Однако теперь по результатам судебно-медицинской экспертизы в отношении мужчины будет возбуждено административное дело по статье «Побои».

- Чего-то особенного требовать в суде не буду, пусть будет по закону, - сообщила НАШЕЙ Анжела и отметила, что мужчина не пытался связаться с ней и принести извинения за нападение.

Подозреваемому грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!