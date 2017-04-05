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Екатеринбурженка отсудила 61 тысячу рублей за сломанные в трамвае ребра

Екатеринбурженка отсудила 61 тысячу рублей за сломанные в трамвае ребра
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Год назад женщина упала в трамвае, когда он резко наклонился во время поворота.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Жительница Екатеринбурга отсудила 61 тысячу рублей у Трамвайно-троллейбусного управления и страховой компании «СОГАЗ» за падение в трамвае, в результате которого пассажирка сломала ребра, сообщили в Свердловском облсуде 6 апреля.

Пассажирка упала в трамвае во время поворота

Инцидент в общественном транспорте произошел 1 апреля 2016 года, когда екатеринбурженка ехала на переднем сиденье в трамвае 22-го маршрута. Во время поворота с Луначарского на проспект Ленина вагон резко наклонился, из-за чего женщина упала и ударилась о кресла. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где у нее диагностировали перелом ребер. 

Суд встал на сторону пострадавшей

Вылечившись, женщина подала заявление о выплате страхового возмещения в компанию «СОГАЗ», в которой перевозчик застраховал свою ответственность. Однако пострадавшей там отказали, заявив, что трамвай, в котором произошло ЧП, не числится в их списке транспортных средств.
 
Получив отказ, женщина обратилась к руководству Трамвайно-троллейбусного управления с требованием возместить ущерб, нанесенный ее здоровью, однако и здесь с пострадавшей отказались разговаривать.
  • Чтобы получить страховые выплаты и компенсировать расходы на лечение, оплату услуг адвоката и взыскать компенсацию морального вреда, женщина подала иск. Суд встал на ее сторону и взыскал с «СОГАЗ» 53 тысячи рублей, с ЕТТУ - восемь тысяч рублей. В эту сумму вошел также штраф в размере 41 тысячи рублей.
  • Представители «СОГАЗА» с решением суда не согласились и обратились в Свердловский областной суд, однако вышестоящая инстанция отказалась пересматривать первое судебное решение.
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Маша Шмурыгина, 06.04.2017, 15:48
Тэги: Суд, Общественный транспорт
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