Смотрим на танки и ждем 9 мая: график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге в 2017 году

Генеральная репетиция пройдет на Площади 1905 года в ночь с 5 на 6 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Екатеринбурге начались репетиции ежегодного Парада Победы, приуроченного к 9 мая. Как показывает практика, зрелищ на них не меньше, чем в сам праздник, зато попасть туда гораздо легче.

Первые репетиции проходят по улице Новосибирской днем – с 9:00 до 13:00. Они запланированы на 12, 19 и 26 апреля. Первая из них уже прошла 5 апреля.

Тренировки на Площади 1905 года начнутся в конце этого месяца. Они будут проходить по ночам с 22:00 до 01:00. Пешие прогоны запланированы в ночь с 21 на 22 апреля и с 25 на 26 апреля. Совместные репетиции пройдут с 28 на 29 апреля и со 2 на 3 мая. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в ночь с 5 на 6 мая.