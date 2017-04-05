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Смотрим на танки и ждем 9 мая: график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге в 2017 году

Смотрим на танки и ждем 9 мая: график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге в 2017 году
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Генеральная репетиция пройдет на Площади 1905 года в ночь с 5 на 6 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Екатеринбурге начались репетиции ежегодного Парада Победы, приуроченного к 9 мая. Как показывает практика, зрелищ на них не меньше, чем в сам праздник, зато попасть туда гораздо легче.

Первые репетиции проходят по улице Новосибирской днем – с 9:00 до 13:00. Они запланированы на 12, 19 и 26 апреля. Первая из них уже прошла 5 апреля.

Тренировки на Площади 1905 года начнутся в конце этого месяца. Они будут проходить по ночам с 22:00 до 01:00. Пешие прогоны запланированы в ночь с 21 на 22 апреля и с 25 на 26 апреля. Совместные репетиции пройдут с 28 на 29 апреля и со 2 на 3 мая. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в ночь с 5 на 6 мая.

  • В Параде Победы в 2017 году в Екатеринбурге примут участие более 2 тысяч 300 человек, включая кадетов, Юнармию, МЧС, ФСИН, МВД. В механизированную колонну войдут 50 единиц военной техники.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 06.04.2017, 17:30

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град06 апреля 2017, 17:41
Трибуна на площади позорная для столицы Урала ,весь гранит потрескался всю ремонтировать надо.
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