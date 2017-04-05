«Хотел, чтобы ее мама увидела и повлияла на дочь»: в Екатеринбурге бывший парень выложил в Сеть интимные фото школьницы

Девушку уже вызвали к директору школы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Откровенные снимки 15-летней школьницы из Екатеринбурга попали в сеть, пишет издание Лайф. Ру сегодня, 6 апреля.

Снимки девятиклассницы уже видела вся школа

Как выяснило издание, девушка делала снимки добровольно и они предназначались для ее парня, который живет в деревне, а потому их роман носит дистанционный характер.

Директор школы подала заявление в полицию. В пресс-службе УВД Екатеринбурга заявили, что заявление действительно поступало, по результатам проверки будет вынесено решение.

«Я не хотел посмеяться над ней»

Как стало известно, возлюбленный новой интернет-знаменитости - 16-летний парень вовсе не горел развивать отношения с девушкой. Он получил ее фото, но переслал своей подруге, чтобы та выслала их маме бесстыдной школьницы. «Хотел повлиять на нее», - признался парень.

- Когда она прислала мне фотографии, я был просто в шоке. Я действительно переслал все нашей общей подруге, чтобы та показала все маме Анастасии (имя изменено - прим. ред.), а она вразумила дочь. Я не хотел ни смеяться с этого, ничего, - приводит издание слова парня.

Как в итоге снимки оказались в Сети, школьники не знают. Причины выясняются. Есть версии о взломе страницы или об умышленном поступке.

Свидетели истории утверждают, что девочка продолжает ходить в школу, однако ее травят и обзывают.

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