Из 170 логотипов Екатеринбурга в мэрии выбрали 10 лучших

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017
Накануне, 5 апреля, в мэрии прошло награждение участников первого этапа конкурса на лучший дизайн логотипа. Конкурс проводится к 300-летию уральской столицы, который отметим в 2023 году. Об этом сообщает Администрация Екатеринбурга.
170 заявок на лучший логотип города
Ранее НАША писала, что конкурс стартовал в День города в прошлом году. Интерес к символике Екатеринбурга проявили не только горожане, но и жители области, и других городов страны.
Авторы 10 лучших логотипов презентовали свои работы и получили призы. Как говорят организаторы, главное для автора было уловить концепцию юбилейных торжеств, передать динамику развивающегося города, его историю и его современный облик.
Выбирать лучший логотип будут горожане
Далее авторы выбранных логотипов будут создать эскизы по техническому заданию и представить их на суд жюри, после чего комиссия выберет три лучших логотипа. Победителя будут выбирать с помощью народного голосования.
- Варианты логотипов на втором этапе конкурса будут приниматься до 25 мая 2017 года. Далее конкурсная комиссия отберет наилучшие работы. Уже из них необходимо будет выбрать единственный. Сделают это жители города в ходе общественного голосования.
- Победителя объявят в День города, 19 августа. Автора юбилейного логотипа к 300-летию уральской столицы ждет премия в размере 300 тысяч рублей.
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