Из 170 логотипов Екатеринбурга в мэрии выбрали 10 лучших

Авторы самых интересных символов города рассказали о своих проектах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Накануне, 5 апреля, в мэрии прошло награждение участников первого этапа конкурса на лучший дизайн логотипа. Конкурс проводится к 300-летию уральской столицы, который отметим в 2023 году. Об этом сообщает Администрация Екатеринбурга.

170 заявок на лучший логотип города

Ранее НАША писала, что конкурс стартовал в День города в прошлом году. Интерес к символике Екатеринбурга проявили не только горожане, но и жители области, и других городов страны.

Авторы 10 лучших логотипов презентовали свои работы и получили призы. Как говорят организаторы, главное для автора было уловить концепцию юбилейных торжеств, передать динамику развивающегося города, его историю и его современный облик.

Выбирать лучший логотип будут горожане

Далее авторы выбранных логотипов будут создать эскизы по техническому заданию и представить их на суд жюри, после чего комиссия выберет три лучших логотипа. Победителя будут выбирать с помощью народного голосования.



Варианты логотипов на втором этапе конкурса будут приниматься до 25 мая 2017 года. Далее конкурсная комиссия отберет наилучшие работы. Уже из них необходимо будет выбрать единственный. Сделают это жители города в ходе общественного голосования.

Победителя объявят в День города, 19 августа. Автора юбилейного логотипа к 300-летию уральской столицы ждет премия в размере 300 тысяч рублей.

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