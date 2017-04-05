Кольцовский тракт частично закрывают на ремонт до конца июня

Частичные перекрытия запланированы на период с 10 апреля по 30 июня.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017
В Екатеринбурге закрывают на ремонт часть Кольцовского тракта, об этом сегодня, 6 апреля, рассказали в пресс-службе городской администрации. Первое перекрытие запланировано на период с 10 апреля по 20 мая. В это время частично закроют дорогу у съездов на улицу Бахчиванджи. Автомобили смогут передвигаться по одной половине дороги. Также временно будет закрыт выезд на Кольцовский тракт с Сибирского тракта.
После того, как ремонт этого участка будет завершен, рабочие начнут ремонтировать противоположную часть. Работы запланированы на период с 21 мая по 30 июня.
- На этот период времени изменится и движение автобусов. Будут отменены автобусные остановки «Сад «Авиатор», «Сады» и «Сад «Рябинушка».
- Кольцовский тракт ремонтируют к чемпиону мира по футболу, который пройдет в 2018 году.