Кольцовский тракт частично закрывают на ремонт до конца июня

Частичные перекрытия запланированы на период с 10 апреля по 30 июня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Екатеринбурге закрывают на ремонт часть Кольцовского тракта, об этом сегодня, 6 апреля, рассказали в пресс-службе городской администрации. Первое перекрытие запланировано на период с 10 апреля по 20 мая. В это время частично закроют дорогу у съездов на улицу Бахчиванджи. Автомобили смогут передвигаться по одной половине дороги. Также временно будет закрыт выезд на Кольцовский тракт с Сибирского тракта.

После того, как ремонт этого участка будет завершен, рабочие начнут ремонтировать противоположную часть. Работы запланированы на период с 21 мая по 30 июня.