Легендарный детский отряд «Каравелла» получит историческое здание в центре Екатеринбурга

Престижная улица Февральской Революции скоро примет «крапивинский» отряд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Заканчивается ремонт в здании Дома Петровых - историческом особняке в центре Екатеринбурга. На улице Февральской Революции, 11, в Екатеринбурге разместится детский отряд «Каравелла», детище Владислава Крапивина, сообщили в департаменте по управлению муниципальным имуществом администрации города.

В новом доме «Каравеллы» будет штурманский класс и морской музей, пресс-центр, «муравейник» и даже экспозиция, посвященная основателю «Каравеллы», почетному гражданину Екатеринбурга Владиславу Крапивину. В нее войдут письменный стол и кресло писателя, его фотографии, книги и личные вещи. В кресле командора любой желающий сможет посидеть и попытаться поймать вдохновение.

В старом здании уже не хватает места для всех желающих

С 1980 года «Каравелла» все занятия проводит на первом этаже жилого дома на улице Мира, 44. На сегодняшний день по разным направлениям и обучающим программам в большом детско-молодежном объединении постоянно занимается более 270 детей и подростков Екатеринбурга. Места катастрофически не хватает.

В честь детского писателя из Екатеринбурга Владислава Крапивина назвали одну из не так давно открытых планет в поясе астероидов Солнечной системы. Небесное тело окрестили Krapivin. По правилам Международного астрономического союза, который курирует вопрос наименования вновь открываемых небесных тел, имя малой планете дает ее открыватель. Московский астроном Тимур Крячков принял решение назвать небесное тело именем Владислава Петровича Крапивина.

Владислав Крапивин родился в Тюмени, но большую часть жизни провел в Екатеринбурге. Он закончил факультет журналистики УрГУ, создал детский отряд «Каравелла» и написал множество книг. Сегодня он является почетным гражданином Свердловской области, Екатеринбурга и Тюмени.

Отряд «Каравелла» в прошлом году отметил свое 55-летие.

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