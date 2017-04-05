Наверх
Санитарные врачи закрыли два помещения в детском социальном центре Екатеринбурга
18:00, сегодня
НАША узнала, как бросить в Екатеринбурге курить без «волшебных лейкопластырей», никотиновых жвачек и электронных сигарет
17:40, сегодня
Смотрим на танки и ждем 9 мая: график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге в 2017 году
17:30, сегодня1
В Екатеринбурге на территории старого ВИЗа планируют построить филармонию
16:47, сегодня
Любишь рисовать – получи кровать!
Екатеринбурженка отсудила 61 тысячу рублей за сломанные в трамвае ребра
15:48, сегодня
Петр Великий, Столыпин, Екатерина I: в Екатеринбурге выберут, кому поставить памятник к 300-летию города
15:10, сегодня
На Сортировке пустая «Газель» протаранила «Дэу Нексию» и перекрыла парковку
15:10, сегодня
3-5 апреля Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений!!!
В духе «Кавказской пленницы»: в Екатеринбурге парень похитил 18-летнюю девушку, чтобы жениться на ней
14:10, сегодня
Легендарный детский отряд «Каравелла» получит историческое здание в центре Екатеринбурга
13:50, сегодня
Силовики оцепили железнодорожную станцию Екатеринбург-Сортировочный
13:30, сегодня
Где в Екатеринбурге стригут профессиональные мастера, а вы не переплачиваете за «понты»
«Хотел, чтобы ее мама увидела и повлияла на дочь»: в Екатеринбурге бывший парень выложил в Сеть интимные фото школьницы
13:02, сегодня
В Екатеринбурге осудят старшего мастера, из-за которого с крыши на Шаумяна сорвался плотник
12:50, сегодня
Супруг свердловчанки, обвиняемой в убийстве своих детей: «Она замечательная мать»
12:48, сегодня1
Екатеринбуржец, избивший курящую на остановке девушку, пойдет под суд
12:13, сегодня1
«За моими красивыми глазами скрывается сильный характер»: уральская девушка вошла в топ-10 MAXIM
12:11, сегодня
«Сказал, что мне голову прострелит»: екатеринбуржца избили за фотографии машины автохама
11:35, сегодня
Из 170 логотипов Екатеринбурга в мэрии выбрали 10 лучших
11:30, сегодня
Патриарх Кирилл ответил на письмо адвоката блогера Соколовского
10:45, сегодня1
Под Екатеринбургом пьяный водитель без прав на «Оке» врезался в «Мицубиси»: госпитализирован 25-летний парень
09:57, сегодня
В центре Екатеринбурга грузовик сбил молодую женщину
09:22, сегодня
Екатеринбургский студент разработал кресла для автобусов, способные подстраиваться под тело человека
09:09, сегодня
Как фонд капремонта забирает спецсчета: жители Екатеринбурга жалуются на искусственное создание долгов
08:55, сегодня2
В центре Екатеринбурга пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП с троллейбусом
08:34, сегодня
Ночью в Екатеринбурге сгорели три иномарки: владелец одной из них подозревает поджог
08:14, сегодня
5 апреля в Екатеринбурге: срок Новоселова и метровая крыса
22:01, 05.04.2017
Екатеринбурженку не взяли на работу из-за фотографий в социальной сети
21:00, 05.04.20171
К лету в Екатеринбурге обновят 6,5 километров «Красной линии»
20:15, 05.04.2017
Семейные россияне собираются поехать на майские праздники в Екатеринбург
20:00, 05.04.20171
На Урале водитель маршрутки, уснувший за рулем, покалечил двух человек
19:55, 05.04.2017
В Свердловской области должник заплатил штрафы ГИБДД айфоном
19:31, 05.04.2017
За отсутствие знака «Шипы» машину не отберут: в ГИБДД пока проводят разъяснительную работу
19:10, 05.04.20171
В Екатеринбурге после лобового столкновения перевернулся внедорожник
18:46, 05.04.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор автору фразы «Ты кому сигналишь, дядя?»: Игорь Новоселов получил два года колонии
18:45, 05.04.2017
«Остановку передвинуть к церкви и почистить ливневку»: представители мэрии отправились с проверкой в Чкаловский район
18:00, 05.04.20172
«Посудите разумно»: последнее слово «грозы Пионерки» Игоря Новоселова в Кировском суде
17:42, 05.04.2017
Появилось видео угона автомобиля в Екатеринбурге у «Радуги Парка»
17:16, 05.04.2017
В Екатеринбурге прокуратура проверяет Горный университет
16:54, 05.04.2017
В контактном зоопарке Екатеринбурга появится метровая крыса из пустыни Сахара
16:50, 05.04.20173
Банкрот ли «Натали турс», или Чем грозит долг туроператора простым туристам
16:35, 05.04.2017
Мальчиков Люцифера и Вольдемара из Перми покрестили втайне от родителей-сатанистов
15:47, 05.04.20175
Конкурс могут отобрать у Украины: пранкер из Екатеринбурга разыграл организатора «Евровидения»
15:19, 05.04.2017
Владимир Шахрин выступил в защиту Андрея Макаревича, который не стал отменять концерт в день теракта
14:43, 05.04.20171
В Красноуральске снова загорелся химзавод, на территории которого хранился тротил
14:36, 05.04.2017
Как не попасться мошенникам при заказе товаров в интернете: проверяем на почте посылки с наложенным платежом
14:35, 05.04.2017
Допрос грозы Пионерки Игоря Новоселова: онлайн-трансляция суда по делу о нападении на таксиста
14:29, 05.04.2017
Отомстил знакомой: в Екатеринбурге мужчина поджег Kia Rio после ссоры с девушкой
14:10, 05.04.20173
В Екатеринбурге задержали наркоторговца-рецидивиста
13:47, 05.04.20171
В Екатеринбурге в Параде Победы примет участие новая военная техника
13:39, 05.04.20171
Министр экономики Свердловской области Ноженко отправлен в отставку
12:54, 05.04.2017
В Верхней Пышме уволили оператора, который забыл женщину с ребенком на колесе обозрения
12:38, 05.04.2017
Процесс по делу свердловчанки, отравившей двух своих детей крысиным ядом, пройдет в закрытом режиме
12:25, 05.04.20171

НАША узнала, как бросить в Екатеринбурге курить без «волшебных лейкопластырей», никотиновых жвачек и электронных сигарет

НАША узнала, как бросить в Екатеринбурге курить без «волшебных лейкопластырей», никотиновых жвачек и электронных сигарет
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Репортаж из «Школы отказа от курения».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Во вторник, 4 апреля, в Екатеринбурге начала работу очередная «Школа отказа от курения». Как ранее писала НАША, в нее принимают людей начиная с 18 лет. Организаторы убеждают, что главное в участии – это уверенная мотивация. Если ее нет, то никакие курсы не спасут.

Журналист НАШЕЙ побывала в «Школе отказа от курения» в первый день работы и узнала, кто приходит на такие занятия и как бросить курить с помощью психологических приемов.

Кто приходит на занятия по отказу от курения

Объявление о бесплатных курсах, где учат избавляться от курения, вызвало аншлаг. Записались 22 человека. Группа очень быстро была сформирована, и остальных желающих записывали в следующую Школу, которая состоится в мае.  Были и особо настойчивые, которые уговаривали взять их, несмотря ни на что. Всего на занятия пришли 14 человек – два мужчины, 12 женщин. На вопрос ведущей: «Как давно Вы курите?» участники отвечали, что в основном первое знакомство с сигаретой произошло в подростковом возрасте. Самой юной участнице всего 19 лет. Рассказывает, что курит с 13 лет. Другой участник, мужчина слегка за 40, курить начал в 18. У него творческая профессия и, когда он работает, то не замечает, как выкуривает одну сигарету за другой.

Другой даме, возраст которой визуально определить сложно, курящей более 20 лет, в подростковом возрасте досталось от отца. Он, узнав, что дочь закурила, пообещал ей отдать свою «восьмерку», если та продержится без сигарет 3 месяца. Но та не выдержала и через месяц попалась с поличным.

Женщина, сидевшая по левую руку от меня, которой на вид около 40, рассказывает, что увлекается шитьем. Курит в основном дома, поскольку на работе это делать запрещают. Обустроила на своем балконе даже место, куда выходит на перекуры, – столик, стул, пепельница.

Пришедших бросать курить усаживают  плотным полукругом в конференц-зале Городского центра медицинской профилактики. За спиной остается пустой зал с десятками стульев. Психолог периодически перемещается по залу, садится в центр полукруга.

Методы, чтобы бросить курить

Психологические тесты

Каждый пришедший заполняет анкету, которая была разработана психологом Хорном еще в 1976 году, на выявление типа  курительного поведения. В ней 18 вопросов. Вопросы сводятся к тому, когда и зачем участники курят. После происходит подсчет баллов по ключу теста. Всего типов курительного поведения шесть: «Стимуляция», «Игра с сигаретой», «Расслабление», «Поддержка», «Жажда» и «Рефлекс».

Я не буду подробно описывать, что означает каждый из них, расскажу лишь коротко об их сути.

При «Стимуляции» человек сильно зависим от сигарет. Он верит, что сигарета его бодрит и снимает усталость. В «Игре с сигаретой» курят мало и, чаще, за компанию, любят курительные аксессуары. При «Расслаблении» курят только в комфортных условиях. «Поддержка» означает, что сигареты позволяют справляться с эмоциями – волнением, стеснением, гневом. «Жажда» – это, пожалуй, самый сложный случай. У этих людей есть острая зависимость от никотина, и они курят, чтобы повысить его концентрацию в крови. «Рефлекс» означает, что вы курите по привычке и толком не понимаете, зачем вам это надо.

Другой тест определяет степень вашей зависимости – от очень слабой до очень высокой. Два из шести вопросов связаны с первой сигаретой. По мнению психологов, самые зависимые от никотина люди тянутся к ней, едва успев проснуться.

Пугающие «игрушки»

Курильщикам дают ознакомиться с макетом большой сигареты, которая «напичкана» миниатюрами: угарным газом,  муравьиной кислотой, мышьяком, аммиаком, ацетоном, фенолом и прочей гадостью. Участники рассматривают ее как игрушку – с любопытством и осторожно, боясь уронить, передают из рук в руки.

Затем по кругу  отправляются баночки со смолой и мокротой. Коричневая слизкая жижа вызывает больше эмоций – на лице каждого берущего ее в руки возникает ожидаемое «фи». На это, собственно, и делается упор. Ее передают брезгливо, стараясь касаться по минимуму.

Последним по рукам отправляется макет челюсти с желтыми зубами, зубным камнем, налетом смолы, который часто образуется у курящих. Тут же возникают споры: «Я курю 20 лет и у меня все в порядке», «У моего дедушки ничего подобного не было», «Это генетика!»  

Финансовый вопрос

«Ученикам» напоминают о ценах на сигареты и советуют сэкономленные деньги тратить на себя. Говорят, что за год так можно накопить, например, на путевку в Турцию. Но это если откладывать по-честному и не тратиться на кальяны или электронные сигареты.

Прием замены

Психолог Городского центра медицинской профилактики рекомендует найти для себя занятие, которое заменит курение. Это может быть спорт, творчество или любое другое занятие. К примеру, можно создавать что-то руками. Говорят, что так включается мелкая моторика и вы отвлекаетесь от желания закурить.

Электронные сигареты и кальяны не в счет. Вы также курите и потребляете никотин.

– В электронной сигарете содержатся: вода, глицерин, пропиленгликоль, ароматические добавки, жидкий никотин. Электронная сигарета не может помочь нам бросить курить. Курительное поведение еще никто не отменял. Не занимайтесь самообманом, – говорят психологи Городского центра медицинской профилактики.

Сопровождение

В «Школе отказа» от курения предусмотрено два бесплатных занятия. Второе проходит спустя неделю после первого. За это время люди «перерабатывают» полученную информацию и решают, хотят ли они посетить второе занятие. Все участники оставляют свои данные: контактные телефон и имя. В течение полугода психолог сопровождает, т.е. обзванивает человека, который принял решение отказаться от курения. Обзвон происходит по следующей схеме: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев. По словам психолога, самый тяжелый период без сигарет – от трех до шести месяцев.

 

  • «Школу отказа от курения» проводят на базе Городского центра медицинской профилактики каждый месяц. Два занятия являются бесплатными. В дальнейшем при желании можно записаться на индивидуальные консультации.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 06.04.2017, 17:40
Тэги: Здоровье, Психология, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Красота ИГИЛ Музыка Самолет Минобороны упал в Якутии Кто заработал Гололед Мультимедиа Дорожные воины ДТП ЖКХ Дети Бэби-боксы Рецензия Интернет Авто Интервью Транспорт Футбол Секс Дом-2 Парковки Приговор Лошагину Женщины Суд Горячее Доска позора Психология Религия Скандал с Новиковым Еда Слухи Погода Опрос Волейбол Отношения Баскетбол Грипп Война ритуальных агентств В Екатеринбурге -40 градусов Искусство Мировые новости История Екатеринбурга Ту 154 Позитив Храм святой Екатерины Студенты Биатлон Новости дня Бизнес Расстрел Расписание Пожар Катастрофа Спорт Корь Пусть говорят В Египте разбился самолет с российскими туристами Образование Животные Статистика Деньги Хоккей Туризм Ошибки врачей Тест Путин Розыск Скорая помощь Грипп в Екатеринбурге Военный репортаж Шоу-бизнес Коллекторы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Сибирская язва Отдых Репортаж Рейтинг Дороги Скандалы Политика Лайфхак Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Снос монастыря на Качканаре Мистика Необычное Здоровье Крушение самолета под Ростовом Смерть История успеха Дело Пьянкова Эксклюзив Знаменитости Голодовка в колонии Общественный транспорт ВУЗ Выставки Недвижимость Транспортная реформа Растения Обрушение крыши на Калинина МЧС Ловец покемонов Взятки СМИ Взрыв Ельцин-центр Конкурсы ЗАГС Мотоциклы ЧМ-2018 Производство Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Приостановка полетов в Египет Личное Новости России Самолет Мужчины Происшествия Кризис и санкции Криминал Видео Жизнь в городе Расстрел на Депутатской Медицина Высокие технологии Новости Фото Горящие авто Афиша Экономия Хэллоуин-2015 Школа Семья Мода ГИБДД Строительство Развлечения Экономика Убийство в Рахмангулово Новый год Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Культура

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru