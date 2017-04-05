НАША узнала, как бросить в Екатеринбурге курить без «волшебных лейкопластырей», никотиновых жвачек и электронных сигарет

Репортаж из «Школы отказа от курения».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Во вторник, 4 апреля, в Екатеринбурге начала работу очередная «Школа отказа от курения». Как ранее писала НАША, в нее принимают людей начиная с 18 лет. Организаторы убеждают, что главное в участии – это уверенная мотивация. Если ее нет, то никакие курсы не спасут.

Журналист НАШЕЙ побывала в «Школе отказа от курения» в первый день работы и узнала, кто приходит на такие занятия и как бросить курить с помощью психологических приемов.

Кто приходит на занятия по отказу от курения

Объявление о бесплатных курсах, где учат избавляться от курения, вызвало аншлаг. Записались 22 человека. Группа очень быстро была сформирована, и остальных желающих записывали в следующую Школу, которая состоится в мае. Были и особо настойчивые, которые уговаривали взять их, несмотря ни на что. Всего на занятия пришли 14 человек – два мужчины, 12 женщин. На вопрос ведущей: «Как давно Вы курите?» участники отвечали, что в основном первое знакомство с сигаретой произошло в подростковом возрасте. Самой юной участнице всего 19 лет. Рассказывает, что курит с 13 лет. Другой участник, мужчина слегка за 40, курить начал в 18. У него творческая профессия и, когда он работает, то не замечает, как выкуривает одну сигарету за другой.

Другой даме, возраст которой визуально определить сложно, курящей более 20 лет, в подростковом возрасте досталось от отца. Он, узнав, что дочь закурила, пообещал ей отдать свою «восьмерку», если та продержится без сигарет 3 месяца. Но та не выдержала и через месяц попалась с поличным.

Женщина, сидевшая по левую руку от меня, которой на вид около 40, рассказывает, что увлекается шитьем. Курит в основном дома, поскольку на работе это делать запрещают. Обустроила на своем балконе даже место, куда выходит на перекуры, – столик, стул, пепельница.

Пришедших бросать курить усаживают плотным полукругом в конференц-зале Городского центра медицинской профилактики. За спиной остается пустой зал с десятками стульев. Психолог периодически перемещается по залу, садится в центр полукруга.

Методы, чтобы бросить курить

Психологические тесты

Каждый пришедший заполняет анкету, которая была разработана психологом Хорном еще в 1976 году, на выявление типа курительного поведения. В ней 18 вопросов. Вопросы сводятся к тому, когда и зачем участники курят. После происходит подсчет баллов по ключу теста. Всего типов курительного поведения шесть: «Стимуляция», «Игра с сигаретой», «Расслабление», «Поддержка», «Жажда» и «Рефлекс».

Я не буду подробно описывать, что означает каждый из них, расскажу лишь коротко об их сути.

При «Стимуляции» человек сильно зависим от сигарет. Он верит, что сигарета его бодрит и снимает усталость. В «Игре с сигаретой» курят мало и, чаще, за компанию, любят курительные аксессуары. При «Расслаблении» курят только в комфортных условиях. «Поддержка» означает, что сигареты позволяют справляться с эмоциями – волнением, стеснением, гневом. «Жажда» – это, пожалуй, самый сложный случай. У этих людей есть острая зависимость от никотина, и они курят, чтобы повысить его концентрацию в крови. «Рефлекс» означает, что вы курите по привычке и толком не понимаете, зачем вам это надо.

Другой тест определяет степень вашей зависимости – от очень слабой до очень высокой. Два из шести вопросов связаны с первой сигаретой. По мнению психологов, самые зависимые от никотина люди тянутся к ней, едва успев проснуться.

Пугающие «игрушки»

Курильщикам дают ознакомиться с макетом большой сигареты, которая «напичкана» миниатюрами: угарным газом, муравьиной кислотой, мышьяком, аммиаком, ацетоном, фенолом и прочей гадостью. Участники рассматривают ее как игрушку – с любопытством и осторожно, боясь уронить, передают из рук в руки.

Затем по кругу отправляются баночки со смолой и мокротой. Коричневая слизкая жижа вызывает больше эмоций – на лице каждого берущего ее в руки возникает ожидаемое «фи». На это, собственно, и делается упор. Ее передают брезгливо, стараясь касаться по минимуму.

Последним по рукам отправляется макет челюсти с желтыми зубами, зубным камнем, налетом смолы, который часто образуется у курящих. Тут же возникают споры: «Я курю 20 лет и у меня все в порядке», «У моего дедушки ничего подобного не было», «Это генетика!»

Финансовый вопрос

«Ученикам» напоминают о ценах на сигареты и советуют сэкономленные деньги тратить на себя. Говорят, что за год так можно накопить, например, на путевку в Турцию. Но это если откладывать по-честному и не тратиться на кальяны или электронные сигареты.

Прием замены

Психолог Городского центра медицинской профилактики рекомендует найти для себя занятие, которое заменит курение. Это может быть спорт, творчество или любое другое занятие. К примеру, можно создавать что-то руками. Говорят, что так включается мелкая моторика и вы отвлекаетесь от желания закурить.

Электронные сигареты и кальяны не в счет. Вы также курите и потребляете никотин.

– В электронной сигарете содержатся: вода, глицерин, пропиленгликоль, ароматические добавки, жидкий никотин. Электронная сигарета не может помочь нам бросить курить. Курительное поведение еще никто не отменял. Не занимайтесь самообманом, – говорят психологи Городского центра медицинской профилактики.

Сопровождение

В «Школе отказа» от курения предусмотрено два бесплатных занятия. Второе проходит спустя неделю после первого. За это время люди «перерабатывают» полученную информацию и решают, хотят ли они посетить второе занятие. Все участники оставляют свои данные: контактные телефон и имя. В течение полугода психолог сопровождает, т.е. обзванивает человека, который принял решение отказаться от курения. Обзвон происходит по следующей схеме: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев. По словам психолога, самый тяжелый период без сигарет – от трех до шести месяцев.