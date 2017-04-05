Патриарх Кирилл ответил на письмо адвоката блогера Соколовского

Алексей Бушмаков поинтересовался у главы РПЦ, оскорбляют ли его ролики блогера-атеиста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Адвокаты Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих, в марте направили письмо патриарху Кириллу, в котором просили главу РПЦ рассказать, оскорбили ли его ролики блогера, об этом 5 апреля сообщил на своей странице в «Фейсбуке» адвокат Алексей Бушмаков.

Глава русской православной церкви ответил адвокату Алексею Бушмакову через отдел по взаимодействию церкви со СМИ. В письме, присланном защитнику Соколовского, говорится, что уголовное дело Руслана относится к делам публичного обвинения, поэтому факт оскорбления чувств верующих должен устанавливаться в рамках экспертизы, которую назначает суд или следствие, а не путем опроса.

В ответе патриарха также отмечается, что подобная практика есть и за границей - она закрепляется в решениях Европейского суда по правам человека. Приводятся и примеры таких дел - дело «Лаутси против Италии» и дело «Отто Премингер против Австрии».

В конце письма указано, что РПЦ надеется на то, что при защите Соколовского его адвокат примет во внимание резолюцию Совета по правам человека ООН, которая призывает государства запрещать распространение материалов, направленных против любых религий и ее последователей.