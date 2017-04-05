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Посетителей торгового центра в Екатеринбурге эвакуируют из-за угрозы взрыва

Посетителей торгового центра в Екатеринбурге эвакуируют из-за угрозы взрыва
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Фото: Яндекс.Карты
Только за сегодняшний день это четвертый выезд саперов на объекты города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Новый торговый центр «Олимп» у вокзала, на Челюскинцев, эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

 

Саперы четвертый раз за день выезжают на сообщение о бомбе

В эти дни работы у саперов много: только за один день поступило несколько вызовов на объекты, где якобы были найдены подозрительные предметы. Утром проверяли коробку, найденную на железнодорожных путях станции Екатеринбург-Сортировочный. Затем саперы выезжали на Кировский оптовый рынок и на Новомосковский рынок. Там были найдены забытые сумки.

Взрывы в петербургском метро усилили тревожность в обществе

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Одна из бомб сработала в вагоне метро, устройство было начинено поражающими элементами. В результате взрыва в метро пострадали 50 человек. 

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 06.04.2017, 18:18
Тэги: Новости дня, МЧС, Взрыв
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