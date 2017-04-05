Санитарные врачи закрыли два помещения в детском социальном центре Екатеринбурга

Их работу приостановили на 90 суток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Санитарные врачи в конце марта проверяли социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Екатеринбурге, расположенный на улице Металлургов, 42а. После этого они приостановили работу бани и прачечной на 90 суток, сообщили сегодня, 6 апреля, в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ходе проверки санитарные врачи обнаружили в этих помещениях дефекты внутренней отделки, предназначенных для стирки и выдачи белья, следы протечек и подтеков на потолках в комнатах отдыха бани. Из-за последних нет возможности проводить в помещениях влажную уборку и дезинфекцию.