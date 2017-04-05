Силовики оцепили железнодорожную станцию Екатеринбург – Сортировочная

Сотрудники железной дороги обнаружили на станции коробку и сообщили о ней в полицию.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017
Сегодня, 6 апреля, утром на железнодорожной станции Екатеринбург – Сортировочная работали силовики и саперы. Проверку организовали из-за коробки, обнаруженной на насыпи рядом с железнодорожными путями. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе транспортной полиции Екатеринбурга.
Проверка силовиков продолжалась в течение часа. Обнаруженная коробка оказалась пустой.
- О том, что усиленные меры безопасности связаны с недавней трагедией в метро Санкт-Петербурга, в транспортной полиции говорить отказались.