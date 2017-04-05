Снимаем шапки - достаем панамки: в Екатеринбург идет настоящая весна

Конец недели в столице Урала будет ветреным, но теплым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Екатеринбурге устанавливается по-настоящему теплая и весеняя погода, сообщает официальный портал администрации города.

Погода на пятницу, 7 апреля

Метеороги прогнозируют, что 7 апреля в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха прогреется до +9 градусов.

Ветер будет сильным

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду (возможны порывы до 15 метров в секунду). Правда, ночью температура опустится до 0 градусов, но в светлое время суток столбики термометров будут находиться в устойчивом поле «плюс».

Наконец-то нашим голоногим подросткам будет нехолодно!

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