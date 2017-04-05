В Екатеринбурге на территории старого ВИЗа планируют построить филармонию

Власти города обсуждают концепцию развития набережной Верх-Исетского пруда.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017
В Екатеринбурге новое здание Свердловской филармонии может появиться на территории старого Верх-Исетского завода, сообщает Znak.com 6 апреля.
О существовании проекта строительства корпуса филармонии рассказал заместитель градсовета Михаил Вяткин во время обсуждения подготовки концепции развития набережной Верх-Исетского пруда. Конкурс на разработку концепции администрация Екатеринбурга планирует объявить в ближайшее время.
По словам Вяткина, сейчас по указу свердловского губернатора идет обсуждение вариантов строительства нового корпуса филармонии. В приоритете две территории - неподалеку от «Космоса» и рядом с уже существующим зданием филармонии. Кроме этого, рассматривался район возле телебашни в центре города.
- В 2016 году открыли пристрой к Свердловской филармонии, который увеличил ее площадь в полтора раза.