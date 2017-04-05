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«Сказал, что мне голову прострелит»: екатеринбуржца избили за фотографии машины автохама

«Сказал, что мне голову прострелит»: екатеринбуржца избили за фотографии машины автохама
16+
Фото: Олег Галимов
Олег Галимов рассказал, что один из жильцов дома регулярно паркует свой автомобиль «крайне неудачно».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Екатеринбурге на улице Николая Никонова, 10, на местного жителя Олега Галимова, который решил сфотографировать неудачно припаркованный автомобиль, напал охранник владельца машины. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в соцсети 5 апреля.
 
Олег рассказал, что один из жильцов дома всегда паркуется так, что создает проблемы для остальных жителей. 5 апреля ситуация повторилась: с трудом припарковавшись, Олег решил сфотографировать машину автохама, но из автомобиля выскочил охранник и накинулся на мужчину

- Начал на меня кричать и угрожать мне. Короче, мне разорвали куртку, душили и всячески угрожали. У меня полные руки продуктов, кошелек - отбивался как мог. Мужик - бритая голова, очки, руки все в наколках. Сказал, что вооружен, и мне голову прострелит.

  • По словам пострадавшего, после нападения он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

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Маша Шмурыгина, 06.04.2017, 11:35
Тэги: Авто, Происшествия, Фото
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