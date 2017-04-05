Петр Великий, Столыпин, Екатерина I: в Екатеринбурге выберут, кому поставить памятник к 300-летию города

Горожане выберут, кому именно возведут памятник к 2023 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

На официальном портале Екатеринбурга запустили голосование - горожанам предлагается выбрать, какой известной исторической личности следует поставить памятник в уральской столице к ее 300-летию

Екатеринбуржцы могут выбрать наиболее достойного, с их точки зрения, кандидата из пяти персон, которые имеют отношение к Екатеринбургу.

Петр Первый. Первый Император Всероссийский, автор масштабных реформ. По указу императора на Урале построили первый железоделательный завод на реке Исеть, с которого началась история Екатеринбурга. Для возведения крепости Петр Великий отправил на Урал Василия Татищева и Георга Вильгельма де Геннина.

Екатерина I, супруга Петра I, в честь которой назвали завод-крепость. После смерти мужа стала правящей государыней. Мать императрицы Елизаветы Петровны, во время правления которой в России наступила эпоха Просвещения.

Сергей Витте, министр финансов в конце 19 и начале 20 веков. С его помощью Екатеринбург превратился в крупный железнодорожный узел. Также министр путей сообщения (конец 19 века), чья деятельность способствовала резкому развитию промышленности в Российской империи.

Петр Столыпин, министр, знаменитый своими реформами. По его инициативе Екатеринбург стал брать плату с товаров, которые провозили через город. Кроме этого, Столыпин способствовал открытию первого уральского вуза.

Евгений Богданович, автор плана строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, которая сделала Екатеринбург крупнейшей транспортной развязкой. В его честь назван свердловский город Богданович.