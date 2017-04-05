«Застрелили, положили в багажник и сожгли машину»: в Свердловской области завершено расследование убийства таксиста

В преступлении обвиняются трое жителей Туринского района в возрасте от 30 до 62 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Свердловской области перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемые в ряде преступлений, в том числе убийстве таксиста, сообщает Следственный комитет по Свердловской области сегодня, 6 апреля.

Убийство на почве ревности

По данным следствия, вечером 19 апреля 2016 года, в Туринске на почве ревности был убит таксист. Злоумышленник, сидя на заднем сидении автомашины, дважды выстрелил в таксиста. От полученных ранений мужчина скончался в принадлежащей ему машине «Дэу Нексия GLE».

После этого тело спрятали в багажник, а машину подожгли. Это уже произошло на территории соседней, Тюменской области.

Допрошено 20 свидетелей

По подозрению в совершении данных преступлений мужчины были задержаны 24 апреля 2016 года.По делу допрошено свыше 20 свидетелей, проведены проверки показаний на месте, очные ставки, выемки и иные следственные действия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в самое ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.