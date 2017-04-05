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«Застрелили, положили в багажник и сожгли машину»: в Свердловской области завершено расследование убийства таксиста

«Застрелили, положили в багажник и сожгли машину»: в Свердловской области завершено расследование убийства таксиста
16+
Фото: из открытых источников
В преступлении обвиняются трое жителей Туринского района в возрасте от 30 до 62 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Свердловской области перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемые в ряде преступлений, в том числе убийстве таксиста, сообщает Следственный комитет по Свердловской области сегодня, 6 апреля. 

Убийство на почве ревности 

По данным следствия, вечером 19 апреля 2016 года, в Туринске на почве ревности был убит таксист. Злоумышленник, сидя на заднем сидении автомашины, дважды выстрелил в таксиста. От полученных ранений мужчина скончался в принадлежащей ему машине «Дэу Нексия GLE».

После этого тело спрятали в багажник, а машину подожгли. Это уже произошло на территории соседней, Тюменской области. 

Допрошено 20 свидетелей

По подозрению в совершении данных преступлений мужчины были задержаны 24 апреля 2016 года.По делу допрошено свыше 20 свидетелей, проведены проверки показаний на месте, очные ставки, выемки и иные следственные действия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в самое ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

  • В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).
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Галина Исакова, 06.04.2017, 20:15
Тэги: Криминал, Суд, Авто
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