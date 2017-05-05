«Люди устали от зимы и серости»: в Екатеринбурге открылся «Огонь Пляж»

Владельцев пляжа не испугала холодная погода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017

В Екатеринбурге 6 мая открылся «Огонь Пляж».

По словам владельца пляжа Андрея Фролова, многие удивились такому раннему открытию - на улице совсем не майская погода, да и купаться еще нельзя. Однако владельцы уверены - екатеринбуржцы устали от холода и зимы и хотят побыстрее выбраться на природу.

- Открываемся мы потому, что люди устали от зимы, серости, пыли и грязи. Все хотят на природу - посмотреть на зеленую траву, подышать свежим воздухом, поесть мяса, выпить бокал вина или сока, погулять. И на «Огонь Пляже» как раз всё это есть! - сообщил Фролов.