На чем екатеринбуржцы будут ездить на работу и учебу, когда уберут более 10 привычных автобусных маршрутов

Почему их отменят, объяснил главный транспортный чиновник города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017

Прочитав статью об отмене более десятка автобусных маршрутов в этом году, читатели НАШЕЙ не на шутку забеспокоились.

«Как быть тем, кто постоянно ими пользовался? Чем помешали эти автобусы? Как теперь добираться в центр и обратно?» – засыпали редакцию вопросами жители, возмущенные началом транспортной реформы.

Но в мэрии Екатеринбурга объяснили, почему эти маршруты являются «избыточными».

– Мы определили маршруты, у которых есть достаточное количество альтернативных вариантов, – пояснил председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга Игорь Федотов. – Мы выбирали маршруты, которые дублировались минимум на 30-40%. А по некоторым есть и стопроцентное дублирование.

По мнению главного транспортного чиновника города, основная задача подобных маршрутов – вывезти людей утром с окраин в центр и увезти обратно вечером. А тех, кому нужно ехать с одного конца в другой, достаточно мало.

В то же время на большинстве оставшихся маршрутов, автобусов станет больше.Соответственно, ходить они будут чаще. Более того, по новым условиям все мелкие маршрутки и желтые «Богданы» должны будут заменить на зеленые автобусы средней вместимости. Значит, они смогут перевозить больше пассажиров. А чтобы на участках, где ходили «избыточные» маршруты, не уменьшилось количество транспорта, еще у пяти изменят схемы движения. Все это, по мнению властей, улучшит ситуацию с транспортом в городе.

А чтобы было понятнее, как можно будет проехать по городу, не пользуясь привычными маршрутами, администрация опубликовала информацию с указанием альтернативных вариантов. Правда, чтобы добраться из конца в конец, в большинстве случаев придется делать пересадки. Но чиновники обещают, что повременной тариф, который начнут внедрять уже с июля, компенсирует затраты пассажиров.

МАРШРУТЫ, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗНУТ С 1 ИЮЛЯ:

№ 2 «Радиоколледж – Ботаническая»

Альтернативный маршрут: автобус № 38 «Химмаш – Радиоколледж».

От радиоколледжа до центра: автобусы № 25 «ТЦ «Мега» (Радиоколледж) – Высоцкого» (утром и вечером) и 28 «Радиоколледж – Горбольница №7»; троллейбус № 17 «Площадь 1-й Пятилетки – Крауля».

От остановки «Ботаническая» до центра: автобус № 030 «Авангард – Ботаническая»; троллейбусы № 15 «Ботаническая – гостиница «Свердловск» и 20 «Ботаническая – Академическая»(в будни).

№ 15 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ (Сибирский тракт)»

Альтернативные маршруты: автобус № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»; трамвай № 23 «40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей».

С улицы Пехотинцев до центра: автобусы № 61«Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ», 57 «Пехотинцев – Елизавет», 021 «Станция Шарташ – Поселок Семь Ключей» и011 «ТЦ «Леруа Мерлен» – Пехотинцев»; трамвай № 6 «ЦПКиО – Машиностроителей».

От дублера Сибирского тракта до центра: автобусы № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»и 27 «ЖБИ – ТЦ «Мега».

МАРШРУТЫ, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗНУТ С 3 ИЮЛЯ:

№ 010 «НПЦ Онкология – Синие Камни»

От онкологического диспансера до центра: автобус № 045 «Ж/д вокзал – НПЦ Онкология».

С Синих Камней до центра: автобус № 054 «Синие Камни – Дом Культуры».

№ 024 «2-я Новосибирская– Хладокомбинат №3»

С улицы 2-я Новосибирская до центра: автобус № 077 «Высоцкого – ЖК «Солнечный»; трамваи № 9 «ЦПКиО – Керамическая», 14 «Эльмаш – Керамическая», 25 «Керамическая – Фрезеровщиков», 27 «Керамическая – Центр».

От хладокомбината до центра: автобусы № 13 «Площадь 1905 года – Поселок Семь Ключей», 014 «ТЦ «Лента» – ДМБ № 9» и021«Станция Шарташ – Поселок Семь Ключей»; трамвай № 10 «ЦПКиО – Поселок Семь Ключей».

№ 034 «ТЦ Мега – Уралобувь»

Альтернативные маршруты: автобусы № 25 «ТЦ «Мега» («Радиоколледж») – Высоцкого» и 27 «ЖБИ – ТЦ «Мега».

От остановки «Уралобувь» до центра: автобусы № 60 «ТРЦ «Карнавал» – Синие Камни»,054 «Синие Камни – Дом Культуры», 056 «Сосновый бор – Уралобувь».

От ТЦ «Мега» до центра: автобусы № 25 «ТЦ «Мега» («Радиоколледж»)– Высоцкого» и 27 «ЖБИ – ТЦ «Мега».

№ 063 «Белая башня – УрФУ (ул. Мира)»

Альтернативный маршрут: трамвай № 8 «40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей».

От Белой башни до центра: трамваи № 8 «40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей»и 22 «УрФУ – Машиностроителей».

От УрФУ до центра: все трамваи и автобусы, идущие по проспекту Ленина (автобусы № 27, 28, 030, 039, 050, 054,54 и61; трамваи № 4, 8, 13, 15, 18 и 26).

№ 067 «ТЦ Мега – Гулливер»

Альтернативный маршрут: автобус № 27«ЖБИ – ТЦ «Мега».

От «Гулливера» до центра: автобусы № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ» и27«ЖБИ – ТЦ «Мега».

От ТЦ «Мега» до центра: автобусы № 25 «ТЦ «Мега («Радиоколледж») – Высоцкого» и27«ЖБИ – ТЦ «Мега».

№ 070 «Парк Хаус – Павла Шаманова»

Альтернативный маршрут: автобус № 21 «Краснолесья – Ж/д вокзал».

Из Академического до центра: автобусы № 012 «Елизавет – Павла Шаманова», 18 «Сахарова – УрФУ», 019 «Елизавет – Павла Шаманова», 21«Краснолесья – Ж/д вокзал», 46 «Павла Шаманова – Площадь 1905 года» и 54 «Краснолесья – УрФУ».

От ТРЦ «Парк Хаус» до центра: автобусы № 21 «Краснолесья – Ж/д вокзал», 28 «Радиоколледж – Горбольница № 7», 48 «Горбольница № 7 – Широкая речка», 056 «Сосновый бор – Уралобувь»; троллейбусы № 18 «Академическая – УрФУ» и 19 «Академическая – ТРЦ «Парк Хаус».

МАРШРУТЫ, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗНУТ С 20 АВГУСТА:

№ 20 «Пехотинцев – Площадь 1905 года (ул. 8 Марта)»

Альтернативные маршруты: автобусы № 011 «ТЦ «Леруа Мерлен» – Пехотинцев», 57 «Пехотинцев – Елизавет» и 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ».

С улицы Пехотинцев до центра: автобус № 57 «Пехотинцев – Елизавет» .

№ 05 «Павла Шаманова – Химмаш»

Из Академического до центра: автобусы № 012 «Елизавет – Павла Шаманова», 18 «Сахарова – УрФУ», 019 «Елизавет – Павла Шаманова» , 21 «Краснолесья – Ж/д вокзал», 46 «Павла Шаманова – Площадь 1905 года» и 54 «Краснолесья – УрФУ».

С Химмаша до центра: автобусы № 19 «Площадь 1905 года – Поликлиника», 38 «Радиоколледж – Химмаш» и 042 «ТЦ «Дирижабль» – Химмаш»; троллейбусы № 1 «Химмаш – Ж/д вокзал» и 6 «Химмаш – Академический».

№ 035 «Ботаническая – Уралтехгаз»

Альтернативный маршрут: автобус № 083 «ЖК «Светлый» – Монтажников».

С остановки «Ботаническая» до центра: автобус № 030 «Ботаническая – Авангард»; троллейбусы № 15 «Ботаническая – Гостиница «Свердловск» и 20 «Ботаническая – Академическая».

С улицы Монтажников до центра: автобусы № 13а «Уралтехгаз – Площадь 1905 года» (в будни) и 082 «Кировский оптовый рынок (КОР) – Монтажников», № 083 «ЖК «Светлый» – Монтажников».

№ 052 «Авангард – Онуфриева (ул. Амундсена)»

Альтернативный маршрут: автобус № 21 «Краснолесья – Ж/д вокзал».

От остановки «Онуфриева» до центра: автобусы № 21 «Краснолесья – Ж/д вокзал», 014 «ТЦ «Лента» – ДМБ № 9», 50 «17-я Мехколонна – УрФУ», 54 «Краснолесья – УрФУ»; троллейбус № 14 «Академгородок – Белинского».

От остановки «Авангард» до центра: автобусы № 21«Краснолесья – Ж/д вокзал», 28 «Радиоколледж – Горбольница № 7», 018 «Авангард – 17-я Мехколонна», 48 «Горбольница № 7 – Широкая речка», 030 «Ботаническая – Авангард».

МАРШРУТ, КОТОРЫЙ ИСЧЕЗНЕТ С 10 НОЯБРЯ:

№ 04 «Кировский оптовый рынок (КОР) – Новомосковский рынок»

Альтернативный маршрут: автобус № 25 «ТЦ «Мега» («Радиоколледж») – Высоцкого».

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