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Мощь боевой техники и военная слаженность: в центре Екатеринбурга прошла генеральная репетиция Парада Победы
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Мощь боевой техники и военная слаженность: в центре Екатеринбурга прошла генеральная репетиция Парада Победы

Мощь боевой техники и военная слаженность: в центре Екатеринбурга прошла генеральная репетиция Парада Победы
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017

В ночь с 5 на 6 мая на центральной площади Екатеринбурга прошла генеральная репетиция Парада Победы. «Коробки» военных собрались на Площади 1905 года около 9 часов вечера. Старт началу репетиции был дан примерно через полчаса. К этому времени военные успели изрядно подмерзнуть. Ожидая начала, они переминались с ноги на ногу и потирали ладони.

- Бедные девчонки с голыми ногами, - перешептывались в толпе, глядя на девушек-участниц Парада в юбках и капроновых колготках.

- Что только не сделаешь ради искусства, - обсуждали между собой военные, наблюдавшие за репетицией.

Зрителям на этот раз разрешили занять места на трибунах возле памятника Ленину, подготовленную для ветеранов. Трибуна на 1 000 мест заполнилась целиком. Стойко терпя холод, который ближе к ночи напоминал позднюю морозную осень, зрители держались до самого конца и поспешили уйти только, когда репетиция была окончена.

На Площади появились УАЗы, в которых 9 мая на Парад привезут ветеранов.

Старт торжественному Параду Победы дали военнослужащие ЦВО, промаршировавшие с российским триколором и Знаменем Победы. Их появление сопровождалось песней «Священная война». Знамя Победы 72 года назад было водружено на крыше здания рейхстага в Берлине, ознаменовав тем самым победу русского народа над фашизмом. Таких знамен было изготовлено девять, по числу дивизии. 

По традиции генерал-полковник объехал на ЗИЛе парадный строй и поздравил военнослужащих с Победой. Военные прокричали «Ура!». 

Командующий войсками поднялся на трибуну и дал команду «Вольно». И поздравил ветеранов, горожан и военных с торжественной датой.

После речи возникла пятиминутная пауза. Военные вновь прокричали «Ура!», в районе Плотинки прогремели пушечные выстрелы.

Далее по площади пошли военные расчеты и военная техника. Не обошлась и без казусов. Во время прохождения девушек в военной форме одна из них потеряла туфельку. Обувь так и осталась лежать на брусчатке, пока за ней не выбежал полицейский, чтобы вернуть хозяйке.

После прохождения военной техники был объявлен вылет боевой авиации. Но бомбардировщики, вертолеты и истребители в небе не появились - их репетиции проходили отдельно в светлое время суток.

  • В 2017 году в Параде Победы примут участие более 2 300 военных, порядка 50 единиц боевой техники и 20 единиц авиации.

Танк Т-34

Танк Т-34

Легендарная боевая машина Великой Отечественной войны вряд ли нуждается в представлении. Знаменитая «тридцатьчетверка» завоевала статус лучшего танка Второй мировой войны.

На параде в Екатеринбурге мы традиционно видим самую распространенную модификацию «тридцатьчетверки» — Т-34-85. Довоенные образцы и модели до 1943 года являются куда большей редкостью.

Бронеавтомобиль «Тигр»

Бронеавтомобиль «Тигр»

За создание этой машины следует благодарить иорданского короля Абдулу II. В конце 90-х годов он захотел усилить свою армию аналогами американских «Хаммеров» (но те были ему не по карману).

В итоге заказ на разработку бронеавтомобилей дошел до российского предприятия ГАЗ (который имел опыт в производстве бронетранспортеров). 

Завод разработал опытные образцы, но иорданского короля они не заинтересовали. Зато через несколько лет идея создания российского бронеавтомобиля понравилась МВД России. В итоге с 2005 года налажен серийный выпуск этих машин.

Стандартный «Тигр» представляет собой бронированный джип, рассчитанный на 4 человека. Дополнительно он может перевозить 1,5 кг груза. На крыше машины установлена 30-мм пушка 2А72.

Танк Т-72Б

Танк Т-72Б

Это на Красной площади парад регулярно разбавляют новой техникой. В прошлом году в Москве 9 мая продемонстрировали новинку из Нижнего Тагила — «Армату».

В демонстрации боевой техники на параде Победы в Екатеринбурге сенсаций не будет. По брусчатке уральской столицы 9 мая 2017 года проедет основной боевой танк вышедший еще в советские годы из стен «Уралвагонзавода» — Т-72Б (третье поколение танков семейства Т-72).

Вместе с тем эта боевая машина не раз была задействована в боевых действиях — две Чеченские войска и операция в Южной Осетии. И это не считая «горячих точек» за рубежом (боевую машину в больших количествах поставляли на экспорт).

О выживаемости Т-72Б говорят испытания, проведенные в 1995. Тогда на Кубинке танк расстреляли кумулятивными боеприпасами с расстояния 100 метров. Броню пробить не удалось.

БТР-90

БТР-90

История этого бронетранспортера относительно короткая. В 2008 году БТР-90 приняли на вооружение. Но уже в 2011 году Минобороны России отказалось от новых закупок этой боевой машины. Однако на парады БТР-90 продолжает регулярно выезжать.

Самоходная гаубица «Мста-С»

Самоходная гаубица «Мста-С»

Следующая боевая техника открывает в параде рубрику — «Артиллерия — бог войны». «Мста-С» — самоходная гаубица, разработанная «Уралтрансмашем» (это же предприятие конструирует и собирает трамваи).

В идеале подходит для уничтожения всего: живой силы противника, танков, укреплений, артиллерийских батарей и даже тактические «ядерные средства» противника.

Стреляет далеко (от 25 до 29 км) и точно. В конце 90-х, когда в Африке между Эфиопией и Эритреей, шли боевые действия, одно точное попадание из «самоходки» посеяло панику в колоне эритрейской армии.

Наша армия применяла «самоходку» в Чечне, но конкретных отзывов об ее эффективности найти сложно (в отличие от ТОС «Буратино»).

Противотанковая пушка «Рапира»

Противотанковая пушка «Рапира»

Продолжает нашу рубрику 100-мм противотанковая пушка «Рапира». Уже из названия понятно ее предназначение — уничтожение бронетехники.

С тем же успехом пушка может поражать живую силу и укрепления противника. Дальность стрельбы — от 3 до 8 км (в зависимости от типа снаряда).

Пушка сочетает в себе все лучшие свойства советской военной машины — надежность, относительная простота и дешевизна выстрела.

Впервые «Рапиру» использовали советские войска в афганском конфликте. К настоящему времени это орудие считается морально устаревшим (участники конфликта на Украине активно ее используют). Не с первого, и даже не со второго раза «Рапира» может подбить современный вражеский танк.

РСЗО «Град»

РСЗО «Град»

В сопровождении бронеавтомобилей «Тигр» на брусчатку площади выезжает реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град». Прославленная и всем известная своим видом боевая машина. 

Порой «Град» называют внуком не менее прославленной «Катюши». С конца 60-х годов техника фигурирует в анекдотах как «мирный советский трактор».

РСЗО «Град» прекрасно подходит для уничтожения всего и вся — от живой силы противника и укрепленных пунктов до бронетранспортеров. Одними из первых превосходство «Града» оценили участники конфликта пограничного конфликта на острове Даманский. Столкновение произошло в 1969 году, и исход сражения решили «Грады». Сохранилась байка, что РСЗО прислали туда под видом сельскохозяйственной техники.

Хотя с производства эта машина снята с конца 80-х в современных, «Град» активно используют и по сей день. 

РСЗО «Ураган»

РСЗО «Ураган»

Там, где появляется «Град», можно ожидать появление его «младшего» брата — РСЗО «Ураган». Масштабы у техники впечатляющие. Калибр системы составляет 220 мм (против 130 мм у «Града»). Боекомплект из 16 ракет «Ураган» выпускает за 20 секунд.

Машина выпускалась с 1975 по 1991 года и использовалась в боях с афганской кампании. Несмотря на возраст, «Ураган» по-прежнему вызывает страх и трепет как у тех, кто видит залп, так и у тех, кто оказывается под снарядами.

Бук-М1-2

Бук-М1-2

На парад выходит машина, отвечающая за чистое небо над Екатеринбургом — зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1-2». В войсках НАТО получил наименование «Гризли».

Комплекс был разработан в 90-е годы. Предназначен для защиты от военных самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. Однако в боевых действиях такая машина замечена не была. 

Тяжелая броня для огнеметчиков

Тяжелая броня для огнеметчиков

БМО-Т. Переводится как боевая машина огнеметчиков. Тяжелая техника, созданная на базе Т-72. Очень и очень хорошо защищенная боевая машина. Мест в ней на девять человек — два члена экипажа и семь десантников. Защищена броней как танк.

Как следует из названия, предназначена для перевозки огнеметчиков. Десант передвигается не с пустыми руками — в машине можно возить до 32 пусковых труб огнемета «Шмель». Штука опасная, особенно при попадании вражеского снаряда и последующего детонирования. Поэтому перевозят боекомплект с особыми условиями.

Примечательно, что выпускают БМО-Т очень ограниченными партиями — в несколько единиц. К настоящему времени, по официальным данным, собрано больше десятка этого вида техники.

Тяжелая огнеметная система «Буратино»

Тяжелая огнеметная система «Буратино»

Смертоносное оружие для дальнего поражения противника. Боевая машина, созданная на платформе Т-72, идеально подходит для тактики «выжженной земли». Дальность стрельбы не велика по сравнению с установкой «Град». Но последствия впечатляющие.

— Высокая точность и большая эффективность стрельбы этой системы позволили достичь результатов там, где другие огневые средства оказались бессильны, — описывал технику один из участников двух чеченских кампаний генерал-полковник Геннадий Трошев.

— Только добрались до окраины, как в том месте, где сидели, сначала вспышка, потом огромное облако взрыва, «Буратино» отработали как раз туда, где мы устроили наблюдательный пункт, — вспоминают участники штурма села Комсомольского, где против боевиков была применена ТОС.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 06.05.2017, 02:30
Тэги: Эксклюзив, 9 мая
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