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В Екатеринбурге на месте Цыганского поселка появится новый микрорайон со школой и детсадами

В Екатеринбурге на месте Цыганского поселка появится новый микрорайон со школой и детсадами
16+
Фото: документация проекта
Проект включает строительство жилых домов на 12 тысяч жителей, школы и детсадов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017

В Екатеринбурге утвердили проект строительства нового микрорайона на месте Цыганского поселка. Документ опубликовали 5 мая на портале правовой информации Свердловской области.
 
Свердловское министерство строительства и развития инфраструктуры утвердило проект нового микрорайона в черте улиц Фурманова - Московская - Амундсена - Шаумяна - Чкалова - переулка Воронежского - улиц Громова - Чкалова - Обувщиков. Проект, реализацией которого займется строительная компания «Брусника», предполагает возведение на месте Цыганского поселка современного микрорайона с развитой социальной инфраструктурой.
 
Так, помимо жилых домов, будут построены школа на 1500 мест и два детсада на 325 и 350 мест.  Площадь застраиваемого пространства составит 27 гектаров, будущий микрорайон рассчитан на 12 тысяч жителей, для которых будет построено 360 тысяч квадратных метров жилья.
  • Срок реализации проекта, разработонного совместно с голландскими архитекторами, - до 2030 года. За это время застройщик должен выкупить стоящие на месте будущей стройки дома и отселить живущих там людей.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 06.05.2017, 12:46
Тэги: Строительство
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