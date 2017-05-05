В Екатеринбурге на месте Цыганского поселка появится новый микрорайон со школой и детсадами

Проект включает строительство жилых домов на 12 тысяч жителей, школы и детсадов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017
В Екатеринбурге утвердили проект строительства нового микрорайона на месте Цыганского поселка. Документ опубликовали 5 мая на портале правовой информации Свердловской области.
Свердловское министерство строительства и развития инфраструктуры утвердило проект нового микрорайона в черте улиц Фурманова - Московская - Амундсена - Шаумяна - Чкалова - переулка Воронежского - улиц Громова - Чкалова - Обувщиков. Проект, реализацией которого займется строительная компания «Брусника», предполагает возведение на месте Цыганского поселка современного микрорайона с развитой социальной инфраструктурой.
Так, помимо жилых домов, будут построены школа на 1500 мест и два детсада на 325 и 350 мест. Площадь застраиваемого пространства составит 27 гектаров, будущий микрорайон рассчитан на 12 тысяч жителей, для которых будет построено 360 тысяч квадратных метров жилья.
- Срок реализации проекта, разработонного совместно с голландскими архитекторами, - до 2030 года. За это время застройщик должен выкупить стоящие на месте будущей стройки дома и отселить живущих там людей.