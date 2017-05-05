В Екатеринбурге прошла реконструкция боя времен Великой Отечественной войны

Более сотни участников воссоздали сражение под Харьковом 1942 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017
В Екатеринбурге в субботу, 6 мая, прошла реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, произошедшего в мае 1942 года во время наступления Красной армии на Харьков.
Перед боем солдаты подкрепились кашей из полевой кухни, отработали приемы штыкового боя на мешках с соломой и отрепетировали строевую подготовку. О подробностях реконструкции сражения рассказал НАШЕЙ Илья Останин:
- На внедорожнике привозят немецкого пленного и допрашивают его. Позади неожиданно появляется грузовик с молодыми ранеными с окровавленными головами в бинтах, заезжает на поле и проезжает в медсанчасть. Вдруг раздаются оглушительные взрывы, из леса появляются немцы и начинается бой. Наших почти всех убивают, немцы захватывают поле, кое-кого добивают, других забирают в плен. После боя немецкий командир обходит убитых, снимает фуражку и крестится над ними.
Когда представление завершилось, зрители выбежали на поле боя, чтобы сфотографироваться с техникой и участниками реконструкции. Желающие смогли пострелять из винтовок и отведать солдатской каши, которой, кстати, хватило не всем. На все мероприятие ушло около часа, завершилась реконструкция минутой молчания и реквиемом.
- В реконструкции боя участвовали более 100 представителей военно-исторических клубов из разных городов - Екатеринбурга, Новоуральска, Ревды, Перми, Шадринска, Тюмени, Ханты-Мансийска и Уфы. В сражении также участвовала различная военная техника времен ВОВ: автомобили, бронеавтомобили, мотоциклы и бронетранспортер.