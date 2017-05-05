В Екатеринбурге сотрудники ДПС, уволенные за забытый в кафе автомат, подали в суд на полицию

Инспекторы считают увольнение слишком суровым наказанием за этот проступок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017

Сотрудники ДПС, уволенные за оставленный в екатеринбургском кафе автомат, намерены судиться с областным управлением МВД, сообщает Znak.com 5 мая.

Старший лейтенант Алексей Пестов и прапорщик Дмитрий Семенов были уволены за автомат «Калашникова», который они оставили в кафе Екатеринбурга во время обеда. Экс-полицейские признают свою вину, однако говорят, что за 15 лет службы в органах подобных инцидентов с ними не было. Кроме этого, уволенные инспекторы полагают, что в этой ситуации могла сыграть роль авария, в которую Дмитрий попал зимой.

По словам Семенова и Пестова, они сразу доложили руководству об инциденте. Наказание за проступок - увольнение - оба считают чрезмерным, а потому намерены судиться с полицией. Их адвокат также полагает, что увольнение в данном случае - слишком суровая мера.