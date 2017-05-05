В Екатеринбурге ветерану на День Победы подарили просроченный майонез

Следственный комитет начал проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017
В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку сообщений о вручении ветерану просроченного майонеза в качестве подарка в честь Дня Победы, сообщили в пресс-службе ведомства 5 мая.
Местное предприятие пригласило свою бывшую сотрудницу, труженицу тыла и ветерана труда, на праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. На нем пенсионерке в качестве подарка в честь праздника подарили пакет, в которым были 16 банок сырного майонеза «Мечта хозяйки» и несколько банок соуса, которые производятся на «Жировом комбинате».
По данным Ura.ru, вся продукция была просрочена - на упаковках была указана дата производства 0 28 ноября 2016 года, а срок годности данного продукта - максимум 150 суток. На самом предприятии сообщили, что просроченной продукции в подарке ветерану не было, что можно подтвердить документально.
- Областное управление Следственного комитета организовало проверку по сообщениям СМИ. Ведомство установит обстоятельства произошедшего, опросит участников инцидента и изучит документацию о продукции, дате ее производства и сроке годности.