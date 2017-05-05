В суде Первоуральска наркоторговец попытался покончить с собой во время оглашения приговора

Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.05.2017
В Первоуральске 5 мая суд вынес приговор наркоторговцу Илье Локтеву, обвиняемому в контрабанде наркотических веществ. Преступник, услышав приговор - 10 лет тюрьмы - попытался вскрыть себе вены, сообщает портал Первоуральск.ru.
Локтев дважды заказывал посылки из Китая с наркотиками в крупном размере. Молодой человек свою вину признал и раскаялся и, услышав свой приговор, впал в истерику: когда судья приговорила его к 10 годам колонии строгого режима, Локтев попытался порезать себе артерию на шее и вены на руках. При этом молодой человек кричал, что не вынесет этого.
Сотрудники правоохранительных органов остановили его, зайдя в клетку и схватив подсудимого за руки. Каким предметом он пытался нанести себе раны, неизвестно - по словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, никаких запрещенных вещей при себе у Локтева не было.
- Приставы вывели всех из зала суда, включая судью и Локтева, которому понадобилась медицинская помощь.